«Mi postura es clara, la del club también. Se lo hemos dicho al jugador, a sus agentes y al presidente del Barcelona. Estoy convencido de que el Atlético es el mejor lugar para Julián y de que él es el nueve ideal para nosotros. Queremos que se quede. Hace poco oí al presidente decir que su oferta no era ilimitada. Nuestra respuesta es que sí lo es. No queremos traspasarlo. Rechazamos 100 millones de euros y también rechazaremos 150 o 200 millones», afirmó Miguel Ángel Gil.