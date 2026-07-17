El culebrón sobre el futuro del delantero argentino Julián Álvarez suma un nuevo capítulo. El Barcelona presiona con las declaraciones de su presidente, Joan Laporta, mientras Arsenal y París Saint-Germain observan de cerca. El Atlético de Madrid, por su parte, cierra la puerta de nuevo a través de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil.
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Miguel Ángel Gil, director general del Atlético de Madrid, afirmó: «Julian Álvarez se queda; hemos comunicado al Barcelona que no aceptaremos ni ofertas de 200 millones de euros»
POSICIÓN CLARA
«Mi postura es clara, la del club también. Se lo hemos dicho al jugador, a sus agentes y al presidente del Barcelona. Estoy convencido de que el Atlético es el mejor lugar para Julián y de que él es el nueve ideal para nosotros. Queremos que se quede. Hace poco oí al presidente decir que su oferta no era ilimitada. Nuestra respuesta es que sí lo es. No queremos traspasarlo. Rechazamos 100 millones de euros y también rechazaremos 150 o 200 millones», afirmó Miguel Ángel Gil.
LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE LAPORTA
Tras las últimas declaraciones de Joan Laporta sobre el interés del Barcelona en Julián Álvarez, llegó esta respuesta: «Presentamos una propuesta al Atlético de Madrid y esperamos su contestación. Es una oferta muy buena, pero no será eterna. Flick y Deco quieren a Julián, pero si el Atlético la rechaza, buscaremos otras opciones».
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