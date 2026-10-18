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¡Miedo a las cámaras! Los jugadores del Manchester United temen que el equipo de rodaje del documental de Amazon Prime esté detrás de su pésimo inicio de temporada
Tensión entre bastidores en Old Trafford
El Manchester United cerró un lucrativo acuerdo de 10 millones de libras para aparecer en la última entrega de la aclamada serie de Amazon All or Nothing. Sin embargo, según se informa, la vigilancia constante ha creado un ambiente asfixiante en el vestuario. Según The Sun, los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico sienten que no pueden hablar con libertad en los análisis posteriores a los partidos. Esto ha dado lugar a un ambiente descafeinado en el que se evitan las críticas sinceras porque «se miden las palabras».
Esta reticencia a abordar abiertamente los fallos tácticos coincide con un inicio desastroso de la etapa de Michael Carrick como entrenador permanente. El United solo ha logrado dos victorias en sus primeros nueve partidos entre todas las competiciones. Las tensiones se han agravado aún más por un complicado mercado de fichajes de verano y una reciente y explosiva entrevista concedida por el defensa Lisandro Martinez.
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Carrick ya había restado importancia a las preocupaciones por las cámaras
Cuando le preguntaron por el equipo de rodaje del documental en agosto, Carrick descartó que su presencia fuese a causar molestias. El entrenador del United insistió en un primer momento en que la plantilla ya estaba acostumbrada a la intensa atención mediática que conlleva representar al club.
«No ha habido ningún problema», explicó Carrick entonces. «Es algo un poco nuevo y poco habitual, claro, pero, en el día a día, ya tenemos tantas cámaras alrededor que los jugadores están más o menos acostumbrados».
Añadió que el equipo de producción había respetado los límites profesionales. «Tenemos que adaptarnos, por supuesto, pero han sido respetuosos», señaló Carrick. «Probablemente, desde fuera parece más importante de lo que es para nosotros en el día a día».
Con la atención puesta en el fútbol en medio de una presión cada vez mayor
Pese a aquellas primeras palabras tranquilizadoras, la realidad de una temporada agotadora bajo un escrutinio constante parece haber pasado factura de puertas adentro. Carrick afronta ahora una presión creciente para conseguir resultados, aunque el entrenador se mantiene firme respecto a su continuidad en el cargo antes de un partido crucial este fin de semana.
«No creo que sea el último partido que necesito ahora mismo, desde luego», insistió Carrick cuando le preguntaron qué había en juego en su próximo encuentro. «Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Por encima de todo, siento el impulso de sacar adelante a este club. Siempre hay negatividad si quieres buscarla o sentirla, pero yo no la busco. No quiero sentirla».
Sostuvo que están cerca de dar con la clave táctica y añadió: «Entiendo la realidad y ya lo he dicho muchas veces, hasta el punto de sentir que repito lo mismo, pero aceptando dónde estamos. Sin embargo, no lo siento así. Estoy totalmente centrado en lo mejor para este lugar y este club de fútbol, en lo que hace falta para ganar partidos, ya sabes, y en conseguir que los chicos jueguen como sabemos que son capaces de hacerlo. Seguimos pensando que no estamos tan lejos».
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Un desplazamiento complicado a Elland Road
El Manchester United debe dejar a un lado las distracciones extradeportivas mientras se prepara para visitar este domingo al Leeds United en un Elland Road hostil. Con solo dos victorias en su haber, sumar los tres puntos en Yorkshire es vital para frenar la mala racha y aliviar el intenso escrutinio al que está sometida la plantilla de Carrick, aún en construcción.
Otro resultado decepcionante ante su acérrimo rival no haría más que reforzar la idea de que las cámaras de Amazon están captando, en tiempo real, cómo se desmorona la temporada. Carrick necesitará que sus jugadores recuperen su mejor versión, independientemente de quién esté mirando.
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