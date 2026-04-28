Miedo a la «catástrofe»: el FC Schalke 04 vive una gran preocupación y un «escenario de pesadilla»

Para evitar una invasión del campo, se aumentará «considerablemente» el número de miembros del servicio de seguridad y de agentes de policía presentes en el recinto. Así lo confirmó indirectamente el portavoz de la policía, Thomas Nowaczyk, al diario *Bild*: «El club quiere tomar medidas para garantizar la seguridad de todos y evitar una invasión del campo. Estamos preparados en el estadio para actuar solo si hay peligro para la vida o la integridad física; queremos evitar heridos».

Además, una invasión costaría al club una multa de la DFB y, quizá, cambiar el césped para la jornada 34 ante el Eintracht Braunschweig, con un gasto de hasta 250 000 euros.

Sin embargo, ese riesgo solo se materializará si el Schalke gana en la jornada 32 al Fortuna, que llega con algo de impulso y busca aguantar la fiesta.

El equipo, que partía como candidato al ascenso pero ha caído en picado, lucha ahora por evitar el descenso a Tercera y el viernes venció 3-1 al Dynamo Dresden, cuarto en la segunda vuelta y con la mejor defensa de la categoría. Un punto en Schalke les daría un respiro de cara a los duelos clave contra el SV Elversberg y el directo en Fürth en la última fecha.