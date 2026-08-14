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«Miedo a cometer errores»: por qué el veterano árbitro Anthony Taylor tomó la sorprendente decisión de dejar el fútbol inglés
Taylor deja el arbitraje inglés
Taylor no participará en el fútbol inglés al inicio de la próxima temporada después de poner fin a su carrera de 20 años como árbitro. El técnico, de 47 años, dirigió 668 partidos en Inglaterra, incluyendo todas las finales nacionales, además de 163 encuentros internacionales.
Su último partido sobre el terreno de juego fue la victoria de España por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio. Tras esa aparición, Taylor tomó la repentina decisión de dejar el arbitraje debido a la presión incesante, el escrutinio y las opiniones externas que rodean al fútbol inglés.
Taylor asumirá ahora un desafío completamente distinto como director del arbitraje de élite de la Federación Turca de Fútbol. Se sentía preparado tanto mental como físicamente para dejar el campo y compartir su amplia experiencia.
- AFP
Cansancio mental y pérdida de confianza
Al explicar su decisión a BBC Sport, Taylor admitió con franqueza que el intenso escrutinio y el miedo a cometer errores acaban pasando factura inevitablemente a la mentalidad de cualquier árbitro con el tiempo.
"Cualquier árbitro te estaría mintiendo si dijera que la presión o ese escrutinio no le afectan, porque esa es una reacción humana natural", explicó Taylor. "Uno de los desafíos a los que se enfrentan los árbitros en todos los niveles es, en realidad, entender los desafíos a los que nos enfrentamos.
"Miedo a cometer errores, opinión externa, espectadores, entrenadores, padres, medios de comunicación, compañeros. Todas estas cosas contribuyen a generar dudas sobre uno mismo, falta de confianza, y entonces las cosas pueden descontrolarse y pierdes la capacidad de tener realmente confianza en lo que estás haciendo sobre el campo.
"La decisión de retirarme se basa exclusivamente en que mi cuerpo y mi mente han llegado a su curso natural en este rol y están preparados para emprender un nuevo camino. Me siento muy afortunado de que la gente valore tanto mi experiencia y mis conocimientos como para pensar que puedo tener un impacto tan positivo".
Abusos en el aeropuerto y sacrificios familiares
El intenso coste personal del arbitraje de alto nivel también influyó de forma decisiva en la decisión de Taylor de dar un paso al lado. El colegiado fue confrontado de manera notoria por aficionados enfurecidos de la Roma en el aeropuerto de Budapest junto a su familia tras la final de la Europa League de 2023. Después de aquel incidente traumático, la familia de Taylor dejó de asistir a sus partidos debido a los alarmantes niveles de abusos que recibía de forma habitual. Compaginar la vida familiar con el arbitraje de élite se volvió cada vez más difícil de sostener.
"Sin duda, una de las cosas que tienes en cuenta son los serios sacrificios que tanto tu familia como tus amigos han hecho a lo largo de los años para que tú puedas hacer lo que haces", añadió.
"La vida familiar queda en un segundo plano, así que, sin duda, eso fue una parte importante de por qué decidí dar un paso atrás. Fue en combinación con el escrutinio y las exigencias a las que están sometidos los árbitros en el más alto nivel.
"Y eso no significa necesariamente que te cueste hacer frente a esas exigencias, pero llega un punto en el que sientes que tu cuerpo y tu mente necesitan tomarse un descanso de ese tipo de presiones".
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Un nuevo capítulo comienza en Turquía
Taylor estaba decidido a poner fin a su carrera arbitral en sus propios términos, en lugar de verse obligado a dejarla por un declive de sus condiciones físicas o por una presión cada vez mayor. Poner punto final a su trayectoria sobre el terreno de juego en el Mundial le brindó el momento ideal para dar el salto a un cargo ejecutivo.
Ahora inicia una nueva etapa en su puesto administrativo en la Federación Turca de Fútbol. Taylor expresó su agradecimiento por que sus décadas de experiencia al máximo nivel sean tan valoradas mientras se prepara para dar forma a la próxima generación de árbitros de élite.
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