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Micky van de Ven puede «dar un salto cualitativo» y convertirse en «uno de los mejores del mundo», pero ¿debe cambiar de equipo para lograrlo? Un exdefensa del Tottenham aconseja sobre el mercado de fichajes
Van de Ven brilla mientras los Spurs atraviesan un mal momento.
Este veloz jugador de 25 años, conocido por su impresionante velocidad, fichó por el Tottenham procedente del Wolfsburgo en el verano de 2023. Se acerca rápidamente a las 100 apariciones oficiales con el gigante de la Premier League en todas las competiciones.
Ha probado el éxito en la Europa League y ha competido con dignidad en la Champions, pero dos 17.º puestos consecutivos han llevado al Tottenham a una lucha por el descenso inesperada.
Ante la falta de progreso colectivo, surgen dudas sobre cuánto tiempo permanecerán las estrellas. La ambición personal pesa a la hora de tomar decisiones clave.
Si decidiera marcharse, no le faltarían pretendientes: su eficacia y cualidades atraen a los grandes clubes europeos.
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¿Podrá Van de Ven convertirse en el mejor defensa central del mundo?
Aunque los Spurs han tenido dificultades para estar a la altura de esos niveles, la cotización de Van de Ven no ha dejado de subir. Al preguntarle si el holandés puede convertirse en el central más completo del planeta, la exestrella del Tottenham Alderweireld —en declaraciones a GOAL en colaboración con BOYLE Sports— afirmó: «Sí, [Van de Ven] tiene una gran cualidad y, por supuesto, todo el mundo habla de su velocidad, pero es cierto porque es capaz de defender en el uno contra uno con mucho espacio a sus espaldas, así que es bueno.
Tiene la mentalidad adecuada. No es fácil mantener el nivel cuando el equipo no rinde, pero él quiere ayudar. Quizá esta no haya sido su mejor temporada por culpa del club, pero tiene el potencial para ser uno de los mejores centrales del mundo.
«Claro que debe seguir mejorando, y a veces eso depende del equipo. Tiene las cualidades para ser muy bueno. Es joven, puede crecer y, ojalá, quiera quedarse y desarrollarse en el club».
¿Necesitará Van de Ven, vinculado al Liverpool, un traspaso en 2026?
Van de Van podría fichar por el Liverpool, que busca refuerzos tras la salida de Ibrahima Konaté y con Virgil van Dijk próximo a cumplir 35 años.
Cualquier oferta millonaria desde Merseyside pondría a prueba la determinación de los Spurs de retener a sus joyas, y deben convencer a quienes piensan en marcharse de que pueden cambiar la suerte tras dos temporadas decepcionantes.
Al preguntarle si Van de Ven puede cumplir sus objetivos en Londres o si le convendría más fichar por el Liverpool, el exinternacional belga Alderweireld añadió: «Sí, ahora tenéis un nuevo entrenador. Hay que darle tiempo para que construya el equipo. El Tottenham es un club increíble: el estadio, las instalaciones… Si vuelven los resultados, disfrutará y logrará grandes cosas aquí.
Así que sí, quedarse no será una mala opción para él. Ha sido una temporada dramática, pero ahora empieza una nueva y ojalá el Spurs vuelva a ganar pronto».
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De Zerbi espera cambiar la suerte del Tottenham.
Roberto De Zerbi dirige ahora al Tottenham, tras ayudar a evitar el descenso en la Premier League 2025-26. Ha devuelto el espíritu de lucha al equipo, y los Spurs han demostrado que dan todo cuando hace falta.
Van de Ven, cuyo contrato llega hasta 2029, puede ser clave para sumar más puntos y despertar al gigante dormido con su lucha.
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