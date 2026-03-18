Getty Images Sport
Traducido por
Michail Antonio expresa su «decepción» y culpa a Graham Potter de su salida del West Ham, tras poner fin a una etapa de diez años a raíz de un terrible accidente de tráfico
Las lesiones y su fichaje por el Qatar
En una entrevista exclusiva para talkSPORT, Antonio relató con detalle el difícil camino que ha recorrido en los últimos dos años. Tras su devastador accidente, el jugador de 35 años fue despedido por el club londinense en julio del año pasado. A pesar de intentar recuperar la forma física con dos apariciones en la Premier League 2, el fracaso de sus fichajes por el Leicester City y el Charlton Athletic debido a lesiones en los isquiotibiales acabó con sus esperanzas de quedarse en Inglaterra. En consecuencia, el delantero se trasladó a la Stars League en marzo de este año, fichando por el Al-Sailiya con un contrato de corta duración para reactivar su carrera como jugador.
La eliminación del West Ham supone una gran decepción
El veterano delantero no ocultó sus sentimientos respecto a cómo concluyó su larga etapa en el London Stadium. Tras haber sido un goleador fiable durante una década, esperaba más lealtad por parte de la directiva tras su terrible accidente. Afirmó: «Me sentí muy decepcionado. Para ser sincero, sentí que, tras estar en el club durante 10 años, ser uno de sus jugadores principales durante 10 años, jugar hasta el día en que tuve el accidente de coche —fui titular en la mayoría de los partidos hasta ese día—, habría pensado que me habrían dado la oportunidad de intentar demostrar mi valía después y me habrían ofrecido un contrato. Pero al fin y al cabo, el fútbol es un negocio, y ellos consideraron que estaban listos para prescindir de mí; es lo que hay, así que decidieron seguir adelante y yo también».
Culpar a Potter de la remodelación del vestuario
Al hablar de los motivos que le llevaron a marcharse, el internacional jamaicano señaló claramente al exentrenador Graham Potter. Cree que su salida formaba parte de una estrategia más amplia para eliminar a las figuras influyentes del vestuario. Reveló: «Sentí que fue principalmente una decisión impulsada por Graham Potter; creo que simplemente intentaba deshacerse del antiguo régimen... se deshizo de muchos de los jugadores veteranos como yo, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Álvarez, jugadores que tenían más control sobre el vestuario. Se despidió a más líderes del grupo... Creo que no quería que quedara nadie con influencia en el vestuario, así que se deshizo de todos aquellos de los que tuvo oportunidad de deshacerse».
Dejar la puerta abierta a un regreso a la Premier League
A pesar de su edad y del desgaste físico que le han supuesto sus recientes lesiones, se niega a descartar un regreso sensacional a la máxima categoría del fútbol inglés. Sostiene que su velocidad, su fuerza y su instinto goleador siguen intactos. Aludiendo al interés que mostró anteriormente el Brentford, cree que sigue poseyendo la calidad necesaria para el fútbol de primer nivel. Por ahora, su principal objetivo es demostrar su forma física y volver a disfrutar del juego, agradecido de que su carrera no terminara aquella fatídica noche de 2024, mientras espera a ver qué opciones le depara el mercado de fichajes de verano.
Anuncios