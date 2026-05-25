Michail Antonio culpa a Graham Potter tras el descenso del West Ham con la crítica de que «no entendió la cultura del club»

Antonio criticó las quejas públicas de Potter sobre la falta de liderazgo en el vestuario, recordándole que fue él quien marginó a los jugadores más experimentados. El internacional jamaicano afirmó que la plantilla quedó en una «mala situación» antes de que la temporada 2025-26 arrancara, debido a esos cambios tácticos y de plantilla.

Potter fue destituido en septiembre de 2025 tras ganar solo seis de 25 partidos, y su sucesor, Nuno Espíritu Santo, tampoco mejoró el rumbo de los Hammers.

Antonio lo dejó claro: «A las tres o cuatro semanas de deshacerse de esos jugadores y de que empezara la temporada, lo primero que dice es: “No tenemos líderes en el vestuario”. ¿Cómo puedes decir que no tienes líderes si te has deshecho de todos? Siento que fue Graham Potter quien puso al equipo en una mala situación.

«Al principio pensaba que solo bajando de categoría el club y el propietario lo entenderían. Ahora, tras dejar atrás la frustración, me da pena por los chicos y quiero que al club le vaya bien; antes solo estaba enfadado con todo».