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Michael Owen señala a dos estrellas de la «generación dorada» que podrían mejorar la selección inglesa de 2026 y se pregunta si Harry Kane o Declan Rice superan a Wayne Rooney y Steven Gerrard
Beckham, Owen, Gerrard y Ferdinand se quedaron sin títulos internacionales
A principios del siglo XXI, tras el debut de Owen en 1998 a los 18 años, Inglaterra tenía una selección llena de estrellas.
Capitaneados por el icono del Manchester United David Beckham, se esperaba que jugadores como Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville y Paul Scholes llevaran a los Tres Leones a un título que se resistía.
Sin embargo, el seleccionador Sven-Göran Eriksson no logró traducir ese talento en títulos, y tras dolorosas eliminaciones en Mundiales y Eurocopas, la sequía de Inglaterra ya supera los 60 años.
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¿Qué estrellas de la «generación dorada» podrían reforzar a la selección inglesa en 2026?
Pronto comenzará otro intento por romper esa racha, esta vez en Estados Unidos. ¿Quién de la «época dorada» tendría más impacto si se organizara un encuentro entre generaciones?
Al preguntárselo a Owen, exdelantero de Inglaterra y embajador en el Reino Unido de Casino.org, respondió a GOAL: «Es una buena pregunta. Me preocupa nuestra defensa, aunque somos fuertes en ataque. Pero, cuando tienes a alguien tan bueno como Steven Gerrard, le buscas sitio.
Probablemente elegiría a Rio Ferdinand y Steven Gerrard. Wayne Rooney fue uno de los mejores, pero ya estamos bien cubiertos en esa posición. Para reforzar el equipo, diría que Rio y Gerrard».
¿Encajarían Kane y Rice en las selecciones inglesas repletas de estrellas del pasado?
Por otro lado, ¿alguien de la actual selección inglesa entraría en el once inicial de la época 2002-2006? Owen añadió: «Es difícil de decir. El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años.
¿Quién entraría? Obviamente, Harry Kane. ¿Rooney o Kane? Destacaría a Harry. También a Declan Rice; para él habría que encontrar un sitio, quizá pasando a un centro del campo de tres, con Rice, Scholes, Gerrard y Lampard.
Por la izquierda quizá Joe Cole, aunque probamos con Scholes, Barmby o Downing.
En defensa, ninguno de los centrales actuales superaría a los de entonces; quizá Jordan Pickford, porque nunca tuvimos un portero fijo. Nadie supera a Ashley Cole, a Rio Ferdinand, John Terry o Sol Campbell.
¿Alguien mejor que Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney o David Beckham? Probablemente no; quizá tres o cuatro, pero es difícil afirmarlo».
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Convocatoria de Inglaterra: Tuchel sorprende con sus elecciones de cara al Mundial de 2026
Thomas Tuchel ha anunciado la lista para el Mundial 2026, con decisiones sorpresivas. Se quedaron fuera Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold y Adam Wharton.
Aunque Inglaterra no tiene tantos jugadores de élite como antes, puede superar lo logrado por la «Generación Dorada». Gareth Southgate llevó al equipo a las semifinales del Mundial y a la final de la Eurocopa antes de ceder el testigo a Tuchel, quien ya ha conquistado ligas y Champions.