Michael Owen pide al Manchester United que dé a Rasmus Hojlund «una oportunidad justa» la próxima temporada

Tras la victoria 2-1 del United sobre el Brentford, el exdelantero del Manchester United expresó su deseo de que Hojlund regrese al equipo la próxima temporada. El delantero, cedido al Nápoles tras una segunda temporada difícil en la que solo marcó cuatro goles en la Premier League, no debería ser culpado, según Owen, sino la falta de cohesión del equipo.

«No importa quién juegue arriba, es difícil juzgar cuando el equipo no funciona», afirmó Owen a Premier League Productions. «Los delanteros son el último eslabón; si la cadena se rompe, no tienen sentido. Me encantaría ver a Hojlund de nuevo y comprobar su nivel. Jugó en un United desestructurado, sin conexión entre líneas y que jugaba mal. ¿Quién puede decir que no es bueno? Ahora lo está haciendo muy bien en Italia».