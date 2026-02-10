Michael Owen advierte a la directiva del Manchester United que DEBEN fichar a Michael Carrick, y explica a los Red Devils por qué deben evitar a Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino.

El exdelantero del United Owen, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó qué deberían hacer los Red Devils a la hora de cubrir su banquillo: «Creo que el Manchester United hará lo correcto y no tomará una decisión precipitada diciendo "mañana le daremos el puesto a Michael Carrick". Pero, si clasifica al Manchester United para la Champions League y vemos que continúan con este rendimiento —obviamente, en algún momento llegará a su fin—, lo más impresionante es la forma en que están jugando. Están jugando bien. En ese partido contra el Manchester City, nunca había visto al Manchester United jugar así en más de una década en un partido único.

«Eso ha continuado. Han jugado muy bien desde entonces. Se nota la confianza. Sé que mucha gente ha dicho que no se le puede dar el puesto a Michael Carrick sin más. No puedo estar más en desacuerdo.

«El Manchester United, durante la última década, lo ha intentado todo. Ha apostado por ganadores natos, por jugadores contrastados, por exjugadores, por las nuevas promesas de diferentes países, por veteranos. Lo ha intentado todo. El único entrenador que podría —suponemos, suponiendo que continúe— de repente parece que está sacando lo mejor de los jugadores, la afición está entusiasmada, la confianza fluye, parece que hay estabilidad, entiende al club, tiene el comportamiento adecuado, es un tipo adecuado que lo ha conseguido por el camino difícil. Imaginemos que se clasifica para la Champions League y lo hace tan bien que le dicen: «Gracias por tu trabajo, Michael, ahora vamos a contratar a otra persona», y el Manchester United vuelve a lo que ha pasado en los últimos 10-12 años. ¡Eso sí que es pegarse un tiro en el pie! Lo tienes delante de tus narices».