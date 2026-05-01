«Michael Olise y Ousmane Dembélé hacen lo que Kylian Mbappé no puede»: Didier Deschamps advirtió que la estrella del Real Madrid «no debería ser el líder» de Francia

El exinternacional francés Rothen asegura que Mbappé vive a la sombra de las jugadas de Olise y Dembélé. Aunque Mbappé ha marcado 56 goles en 96 partidos con Les Bleus y fue clave en el Mundial 2018, Rothen cree que la táctica debe cambiar. Admite que el capitán es un rematador eficaz, pero insiste en que, a sus 27 años, le falta el talento necesario para ser el alma del equipo.