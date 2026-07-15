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Michael Olise quiere fichar por el Real Madrid. La estrella del Bayern de Múnich está dispuesta a luchar por un gran traspaso para reunirse con su compañero en la selección francesa, Kylian Mbappé
Una temporada espectacular y el enorme interés del Madrid
Según Foot Mercato, Olise quiere dejar el Bayern de Múnich para fichar por el Real Madrid en este mercado. El club español está muy interesado en él. En «Marca», el periodista Pablo Polo asegura que el Madrid hará lo posible para contratarlo.
Tras una gran temporada en la liga nacional, Olise brilló en el Mundial con Francia junto a Kylian Mbappé. Cayeron 2-0 ante España en semifinales y ahora jugarán por el tercer puesto contra el perdedor de Inglaterra-Argentina.
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La misión de ojeo de Mourinho y la resistencia del Bayern
José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha seguido de cerca a Olise e incluso acudió a la final de la DFB-Pokal el 23 de mayo para verlo en directo. Invitado por Fabian Wohlgemuth, directivo del Stuttgart, el entrenador portugués presenció desde el palco VIP el partido entre el Bayern de Múnich y el Stuttgart en Berlín.
Sin embargo, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, se mostró firme sobre el futuro del extremo y declaró a Sky Sport Alemania: «Mourinho puede vigilar a Olise con cinco ojos, pero no se lo va a llevar». Aun así, el club se ha preparado internamente para su posible salida.
La cifra récord exigida por los grandes clubes alemanes
Fichar a Olise desde Alemania costará un paquete económico colosal. Según algunas informaciones, el Bayern exigirá al menos 200 millones de euros para plantearse un traspaso este verano.
El delantero, cuyo contrato llega hasta 2029, cree que el Real Madrid le ofrece la mejor plataforma para crecer. Ante una posible oferta, el Bayern ya busca sustitutos y sigue de cerca a Bradley Barcola, del PSG, para reforzar su ataque.
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¿Qué le depara el futuro al extremo?
Las conversaciones clave sobre el futuro de Olise se esperan justo después del Mundial. El Real Madrid debe presentar una oferta oficial, mientras que el Bayern de Múnich decidirá si negocia o mantiene su alto precio.
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