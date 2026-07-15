Michael Olise quiere fichar por el Real Madrid. La estrella del Bayern de Múnich está dispuesta a luchar por un gran traspaso para reunirse con su compañero en la selección francesa, Kylian Mbappé

Según Foot Mercato, Olise quiere dejar el Bayern de Múnich para fichar por el Real Madrid en este mercado. El club español está muy interesado en él. En «Marca», el periodista Pablo Polo asegura que el Madrid hará lo posible para contratarlo.

Tras una gran temporada en la liga nacional, Olise brilló en el Mundial con Francia junto a Kylian Mbappé. Cayeron 2-0 ante España en semifinales y ahora jugarán por el tercer puesto contra el perdedor de Inglaterra-Argentina.



