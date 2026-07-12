Olise, fichado por el Bayern de Múnich al Crystal Palace por 55 millones en 2024, ha sido clave en la Francia que alcanzó las semifinales del Mundial 2026 —donde enfrentará a España— con seis asistencias.

Según El Debate, el jugador ha pedido reunirse con el presidente del Bayern, Herbert Hainer, justo después del torneo para aclarar su futuro. Aunque se mantiene concentrado con la selección, sabe que su rendimiento ha despertado gran interés y quiere que su salario refleje su nueva dimensión.







