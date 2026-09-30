La insistencia de Olise en contar con un mecanismo de salida se debe a la fuerte especulación en torno a un posible traspaso al Real Madrid. Informaciones de L'Equipe apuntaban a que el atacante habló sobre un cambio a la capital española con sus compatriotas Kylian Mbappe y Aurelien Tchouameni durante el Mundial de 2026.

Como su contrato actual no incluye una cláusula de rescisión, el Bayern pudo bloquear por completo cualquier salida este verano. Tanto el Real Madrid como el director deportivo del Bayern, Max Eberl, negaron los rumores sobre el traspaso, pero el jugador quiere claramente tener una garantía por si el Real Madrid presenta una oferta formal.

El extremo tiene la máxima fuerza en estas negociaciones. Desde su llegada procedente del Crystal Palace por 45 millones de libras en 2024, ha aportado dominio nacional al Bayern y firmó una histórica campaña en el Mundial, destacando especialmente por batir el récord de asistencias de Pele, que llevaba mucho tiempo vigente.



