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¿Michael Olise ha cambiado de idea? La estrella de Francia exige una condición descomunal para firmar un nuevo contrato con el Bayern de Múnich en medio del interés del Real Madrid
Exigencias desorbitadas sobre la mesa
El Bayern está deseando asegurar la continuidad del jugador de 24 años con un nuevo contrato y espera ampliar su estancia de 2029 a 2032. Según se informa, el gigante bávaro le ha ofrecido una enorme subida salarial que elevaría sus ingresos de 12 millones de libras al año hasta la franja de los 21 millones de libras, junto a Harry Kane y Jamal Musiala.
A pesar de la lucrativa propuesta, el entorno del delantero francés está dando largas. Según Bild, Olise solo firmará si el nuevo acuerdo incluye una cláusula de salida de aproximadamente 170 millones de libras, lo que le garantizaría tener todo el control sobre su futuro.
- AFP
Rummenigge confirma los planes de renovación
La urgencia por atar a Olise responde a un sensacional inicio de temporada, en el que ya suma 12 participaciones directas en gol en solo siete partidos. Su deslumbrante estado de forma llevó al miembro del consejo de supervisión del Bayern Karl-Heinz Rummenigge a abordar públicamente la situación. El veterano directivo admitió que recompensar al extremo es una prioridad absoluta para el gigante alemán.
«Olise tiene contrato hasta 2029», declaró Rummenigge. «En algún momento, el club tendrá que sentarse con él y presentarle una oferta adecuada. Es excepcional en su posición».
Persistente interés del Real Madrid
La insistencia de Olise en contar con un mecanismo de salida se debe a la fuerte especulación en torno a un posible traspaso al Real Madrid. Informaciones de L'Equipe apuntaban a que el atacante habló sobre un cambio a la capital española con sus compatriotas Kylian Mbappe y Aurelien Tchouameni durante el Mundial de 2026.
Como su contrato actual no incluye una cláusula de rescisión, el Bayern pudo bloquear por completo cualquier salida este verano. Tanto el Real Madrid como el director deportivo del Bayern, Max Eberl, negaron los rumores sobre el traspaso, pero el jugador quiere claramente tener una garantía por si el Real Madrid presenta una oferta formal.
El extremo tiene la máxima fuerza en estas negociaciones. Desde su llegada procedente del Crystal Palace por 45 millones de libras en 2024, ha aportado dominio nacional al Bayern y firmó una histórica campaña en el Mundial, destacando especialmente por batir el récord de asistencias de Pele, que llevaba mucho tiempo vigente.
- Getty Images Sport
Compromisos de la Nations League
Mientras las conversaciones para la renovación continúan entre bastidores, Olise sigue centrado en sus compromisos internacionales. Tras su gol de la victoria contra Bélgica, Francia continuará su campaña en la Liga de Naciones con un duelo de alto nivel ante Italia antes de volver a enfrentarse a Bélgica.
Solo después de concluir esos partidos regresará el extremo al Bayern de Múnich. El gigante bávaro ocupa actualmente la segunda plaza de la Bundesliga, a dos puntos del Borussia Dortmund, y dependerá en gran medida de su delantero estrella para volver a la cima mientras busca un avance en la mesa de negociación.
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