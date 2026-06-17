Michael Olise, futuro Balón de Oro, se compara ya con Zinedine Zidane y Michel Platini tras su gran Mundial

Olise lideró la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal el martes con dos asistencias clave que sellaron el dominio de los Bleus en la fase de grupos. El jugador de 24 años, ya pilar del equipo de Didier Deschamps, mostró la visión y elegancia que llevaron al Bayern a ficharlo en la Premier League.

Con la selección suma siete goles y cinco asistencias en 18 partidos, pero impresiona más por su capacidad para guiar el juego. Ante la potente Senegal, mantuvo la calma, impuso el ritmo y se entendió a la perfección con el capitán Kylian Mbappé.