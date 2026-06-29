Michael Olise exige reunirse con el Bayern de Múnich para decidir su futuro ante los rumores sobre el Real Madrid

Según AS, Olise quiere reunirse con la directiva del Bayern para definir su futuro. El jugador de 24 años fichó por el Bayern en 2024 procedente del Crystal Palace y tiene contrato hasta 2029. Desde su llegada a Baviera ha experimentado un ascenso meteórico. Sus representantes quieren saber qué lugar ocupa en el proyecto a largo plazo del club tras brillar en el Mundial de Norteamérica.

Sus actuaciones con Les Bleus, donde ha participado en todos los partidos de la fase de grupos y ha dado cuatro asistencias clave, han aumentado su valor y atraído nuevos pretendientes. Mientras Francia se prepara para enfrentar a Suecia en dieciseisavos, el jugador y su entorno planean reunirse tras el torneo para evaluar su futuro. El Bayern debe asumir que su repunte ha superado las expectativas.