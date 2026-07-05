Dos casos recientes muestran que apelar ante la FIFA puede funcionar: primero, la sanción a Cristiano Ronaldo por un codazo en la eliminatoria contra Irlanda se redujo de tres a un partido, para que la estrella lusa pudiera jugar los dos primeros encuentros de su último Mundial.

Estados Unidos también logró anular la roja a Folarin Balogun en dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina. El joven, que ya había marcado tres goles, se perdería como mínimo los octavos ante Bélgica. Pero el domingo llegó un giro inesperado.

La FIFA levantó la sanción y la dejó en suspenso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia!», publicó en Truth Social. «Les han tratado de mierda», había espetado el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y había exigido: «Tiene que haber un procedimiento de apelación para esto».

Según el reglamento de la FIFA, la tarjeta roja supone al menos un partido de suspensión y, en principio, no admite recurso. Sin embargo, tras pisar involuntariamente —aunque de forma peligrosa— el tobillo de Muharemovic, Balogun pudo seguir jugando. El VAR intervino y Balogun recibió una tarjeta roja desafortunada, pero totalmente justificable, con la que, sin embargo, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no estaba en absoluto de acuerdo.

«En ningún momento fue su intención dar una patada al jugador. Fue una acción totalmente normal en el fútbol». La FIFA lo ha entendido así y, conforme al artículo 27 de su reglamento disciplinario, ha dejado la sanción en suspenso.