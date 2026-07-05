¡Michael Olise, del FC Bayern, podría quedarse fuera! Francia apela tras la «peor actuación arbitral» del Mundial contra Paraguay

Dos casos recientes muestran que apelar ante la FIFA puede funcionar: primero, la sanción a Cristiano Ronaldo por un codazo en la eliminatoria contra Irlanda se redujo de tres a un solo partido, lo que le permitió jugar los dos primeros encuentros de su último Mundial.

También Estados Unidos logró que se anulara la roja a Folarin Balogun en dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina. El joven, que ya había marcado tres goles, se perdería como mínimo los octavos ante Bélgica. Pero el domingo llegó un giro inesperado.

La FIFA levantó la sanción y la dejó en suspenso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia!», publicó en Truth Social. «Les han tratado de mierda», había espetado el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y había exigido: «Tiene que haber un procedimiento de apelación para esto».

Según el reglamento de la FIFA, la roja supone al menos un partido de suspensión y, tras el duelo contra Bosnia, se afirmó que no cabía recurso. Balogun había pisado involuntariamente, pero de forma muy peligrosa, el tobillo de Muharemovic en un choque. El VAR intervino y Balogun recibió una tarjeta roja desafortunada, pero totalmente justificable, con la que, sin embargo, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no estaba en absoluto de acuerdo.

«En ningún momento fue su intención dar una patada al jugador. Fue una acción totalmente normal en el fútbol». La FIFA, tras revisar el caso, aplicó el artículo 27 de su reglamento disciplinario, que permite suspender una sanción de forma condicional.