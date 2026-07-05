Dos casos recientes muestran que apelar ante la FIFA puede funcionar: primero, la sanción a Cristiano Ronaldo por un codazo en el penúltimo partido de clasificación contra Irlanda se redujo de tres a un solo partido, lo que permitió al astro portugués jugar los dos primeros encuentros de su último Mundial.

También EE. UU. logró anular la roja a Folarin Balogun en dieciseisavos contra Bosnia. El joven, que ya había marcado tres goles, se perdería como mínimo los octavos ante Bélgica; sin embargo, el domingo llegó un giro inesperado.

La FIFA levantó la sanción y la dejó en suspenso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia!», publicó en Truth Social. «Les han tratado de mierda», había espetado el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y había exigido: «Tiene que haber un procedimiento de apelación para esto».

Según el reglamento de la FIFA, la tarjeta roja implica al menos un partido de suspensión y, en principio, no admite recurso. Sin embargo, tras pisar involuntariamente —aunque de forma peligrosa— el tobillo de Muharemovic, Balogun pudo seguir jugando. El VAR intervino y le mostró la roja, decisión que el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, rechazó.

«En ningún momento fue su intención dar una patada al jugador. Fue una acción totalmente normal en el fútbol». La FIFA lo ha entendido así y, conforme al artículo 27 de su reglamento disciplinario, ha suspendido la sanción de forma condicional.