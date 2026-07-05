Según RMC Sport, la federación estudia recurrir la amarilla a Michael Olise. El motivo: en el descuento, Galarza, ya antideportivo, se dejó caer de forma teatral tras un cruce con el jugador del Bayern, lo que provocó una amonestación incomprensible.
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¡Michael Olise, del FC Bayern, corre peligro! Francia podría apelar por la «peor actuación arbitral» del Mundial contra Paraguay
Tantashev cometió varios errores en su cuestionada actuación arbitral. Los exárbitros de la Bundesliga Patrick Ittrich y Frank Willenborg la criticaron. Ittrich dijo en MagentaTV que fue «la peor actuación del Mundial».
Willenborg tildó de «inexplicables» dos decisiones: el golpe de Galarza a Mbappé en un sprint alejado del balón, que merecía roja directa, y la patada de Cáceres en la espinilla del francés, también pasible de sanción.
Además, ningún sudamericano recibió tarjeta amarilla, mientras que tres franceses fueron amonestados, lo que agrava la polémica. La Federación Francesa ya prepara una reclamación.
Si Olise viera otra amarilla ante Marruecos, se perdería una hipotética semifinal contra España, Portugal, Estados Unidos o Bélgica.
- Getty Images Sport
Michael Olise llega sin lesiones previas a los cuartos de final del Mundial: Cristiano Ronaldo y Folarin Balogun, como ejemplos dudosos
Dos casos recientes muestran que apelar ante la FIFA puede funcionar: primero, la sanción a Cristiano Ronaldo por un codazo en el penúltimo partido de clasificación contra Irlanda se redujo de tres a un solo partido, lo que permitió al astro portugués jugar los dos primeros encuentros de su último Mundial.
También EE. UU. logró anular la roja a Folarin Balogun en dieciseisavos contra Bosnia. El joven, que ya había marcado tres goles, se perdería como mínimo los octavos ante Bélgica; sin embargo, el domingo llegó un giro inesperado.
La FIFA levantó la sanción y la dejó en suspenso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia!», publicó en Truth Social. «Les han tratado de mierda», había espetado el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y había exigido: «Tiene que haber un procedimiento de apelación para esto».
Según el reglamento de la FIFA, la tarjeta roja implica al menos un partido de suspensión y, en principio, no admite recurso. Sin embargo, tras pisar involuntariamente —aunque de forma peligrosa— el tobillo de Muharemovic, Balogun pudo seguir jugando. El VAR intervino y le mostró la roja, decisión que el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, rechazó.
«En ningún momento fue su intención dar una patada al jugador. Fue una acción totalmente normal en el fútbol». La FIFA lo ha entendido así y, conforme al artículo 27 de su reglamento disciplinario, ha suspendido la sanción de forma condicional.
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