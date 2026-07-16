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Michael Olise comunica al Bayern de Múnich su decisión definitiva sobre su futuro, en medio de los rumores sobre un posible traspaso al Real Madrid
Olise se compromete a seguir en el Bayern
Los aficionados del Bayern pueden respirar aliviados: el extremo francés Olise ha comunicado oficialmente a los responsables del club su deseo de quedarse en Baviera. Así zanja los rumores que le situaban este verano en el Madrid para jugar con su compañero de selección Kylian Mbappé.
Según Sky Sports, el jugador ha ignorado el revuelo y no ha solicitado su traspaso. Por el contrario, el mediapunta londinense reafirma su compromiso con el gigante alemán.
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Su condición de «invendible» genera una oferta de contrato multimillonario.
La directiva del Bayern siempre ha considerado a Olise intocable y ha permanecido tranquila ante el breve susto sobre su posible traspaso. El extremo tiene un contrato en el Allianz Arena hasta 2029 sin cláusula de rescisión activa, lo que deja al club con el control total de su futuro.
En lugar de atender las llamadas procedentes de Madrid, el club de Múnich prepara una renovación anticipada y lucrativa para recompensar a su estrella. El nuevo acuerdo incluiría un importante aumento salarial que lo situaría entre los tres jugadores mejor pagados del club.
Las sensacionales estadísticas en la Bundesliga despiertan el interés del Madrid
El interés del Madrid por Olise no sorprende: desde su llegada a Alemania su rendimiento ha sido extraordinario. Tras fichar por el Bayern procedente del Palace en 2024, el delantero se ha convertido en uno de los más letales del mundo.
En 107 partidos oficiales con el Bayern ha participado en 96 goles, cifra que lo convierte en pieza clave de la ofensiva bávara y descarta cualquier posibilidad de venta este verano.
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Una Copa del Mundo espectacular para la joya de Francia
Las cualidades de primer nivel de Olise quedaron claras en la trayectoria de Francia hasta las semifinales del Mundial 2026 en Norteamérica. El extremo, motor creativo del ataque de Didier Deschamps, brilló con cinco asistencias en siete partidos.
Pese a ello, Francia cayó en semifinales ante España. Aun así, puede marcharse con una medalla de bronce si vence a Inglaterra en el partido por el tercer puesto el sábado.
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