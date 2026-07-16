Michael Olise comunica al Bayern de Múnich su decisión definitiva sobre su futuro, en medio de los rumores sobre un posible traspaso al Real Madrid

Los aficionados del Bayern pueden respirar aliviados: el extremo francés Olise ha comunicado oficialmente a los responsables del club su deseo de quedarse en Baviera. Así zanja los rumores que le situaban este verano en el Madrid para jugar con su compañero de selección Kylian Mbappé.

Según Sky Sports, el jugador ha ignorado el revuelo y no ha solicitado su traspaso. Por el contrario, el mediapunta londinense reafirma su compromiso con el gigante alemán.



