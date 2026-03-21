Michael Olise brilla, dos jugadores del Bayern fallan estrepitosamente: FC Bayern de Múnich, puntuaciones y valoraciones individuales del partido contra el Union de Berlín

Debido a las lesiones y las sanciones, el entrenador Vincent Kompany solo disponía de una plantilla reducida. El banquillo estaba compuesto principalmente por jugadores de la cantera, entre los que se encontraban, por primera vez, Erblin Osmani (16) y Guido Della Rovere (18). Sin embargo, Kompany aún contaba con suficientes estrellas de renombre para la alineación titular.

Michael Olise (43’) y Serge Gnabry (45’+1) adelantaron al equipo de Múnich con un doblete justo antes del descanso. Tras la reanudación, Harry Kane (49’) y, de nuevo, Gnabry (67’) ampliaron la ventaja.

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