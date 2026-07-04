Michael O’Lisi, apasionado del ajedrez, rechazado por Chelsea y City, se convirtió en la pesadilla del mundo

En el fútbol actual, donde las estrellas compiten por su imagen más que por sus logros y buscan atención dentro y fuera del campo, Michael Olesi es un caso excepcional.

Michael Oliisi no busca la fama, no le interesan los titulares ni celebra sus goles de forma exagerada; prefiere que hablen sus pies.

Mientras otros inundan las redes con fotos y campañas, el extremo del Bayern prefiere evitar los focos y dejar que su juego hable.

Tras su brillante actuación con Francia en el Mundial 2026, ya no puede ignorarse: en pocos meses se convirtió en una estrella mundial.

Tras dos temporadas brillantes con el Bayern, se postula como clave para que Francia conquiste el título y ya suena como futuro candidato al Balón de Oro.