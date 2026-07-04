Michael O’Lisi, apasionado del ajedrez, rechazado por Chelsea y City, se convirtió en la pesadilla del mundo

Michael O’Lisi nació en Londres y mostró talento desde niño. Daniel Cocker, profesor de Educación Física en la escuela primaria «Doctor Triplets», recuerda el día en que lo vio por primera vez.
Los entrenadores preguntaron por aquel alumno de segundo y, al verlo, supo que era un jugador excepcional. No solo destacaba en fútbol, sino en todos los deportes escolares, así que los profesores lo inscribieron en cuantas competiciones pudieron.
Pero lo que más les llamó la atención no fue solo su talento, sino su peculiar personalidad. Era tranquilo y tímido, no le gustaba hablar mucho y no celebraba los goles a pesar de marcar un gran número de ellos; más bien volvía directamente al juego, como si considerara que celebrar era una pérdida de tiempo.
Sus profesores aseguran que ese comportamiento no era fingido, sino parte de su carácter, que mantuvo incluso tras llegar a la cima del fútbol profesional.
La directora, Rachel Anderson, añade que, tras las sesiones de fútbol, costaba devolverlo al aula, especialmente cuando perdía.
Seguía dando patadas al balón dentro del aula y analizaba una y otra vez el partido, como si buscara los detalles que le habían privado de la victoria. Anderson afirma que siempre buscaba la perfección, tanto en el campo como en los estudios, donde era un alumno sobresaliente.
Los rivales aún recuerdan la frustración que provocaba verle jugar, pues sabían que sus opciones de victoria disminuían drásticamente cuando él estaba en el campo.