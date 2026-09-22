El defensa del Brentford Michael Kayode celebró su primera convocatoria con la selección absoluta de Italia de cara a los próximos partidos de la Nations League contra Bélgica y Turquía. El lateral de 22 años descubrió su inclusión en la lista de Roberto Mancini, seleccionador nacional, inmediatamente después de la victoria del Brentford sobre el Chelsea.

Nacido en Borgomanero de padres nigerianos, Kayode se ha consolidado como titular habitual en la Premier League tras su llegada procedente de la Fiorentina.

Podría debutar con la selección absoluta tan pronto como este viernes en el Stadio Olimpico.



