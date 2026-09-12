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Michael Carrick, técnico del Manchester United, responde a Elliot Anderson tras la afirmación de «Reyes de Mánchester» antes del derbi contra el Manchester City
Anderson desata el drama en el derbi
El traspaso veraniego de Anderson por 116 millones de libras (156 millones de dólares) del Nottingham Forest al Etihad Stadium llegó acompañado de declaraciones contundentes. El centrocampista irritó a la mitad roja de la ciudad al declarar que el Manchester City es el rey absoluto de Mánchester, un sentimiento que la web oficial del City acogió con entusiasmo al escribir la palabra «rey» con mayúscula.
El Manchester United no ha terminado por encima de su eterno rival en la Premier League desde la temporada 2012-13. El City ha acaparado títulos nacionales y europeos durante ese periodo, levantando siete campeonatos de liga y una Champions League, lo que contrasta claramente con el palmarés más modesto del United.
A pesar de que la diferencia de títulos se ha ampliado, los enfrentamientos directos recientes han seguido siendo relativamente competidos. El United ha logrado siete victorias y tres empates en sus últimos 20 encuentros de liga contra el gigante del Etihad.
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Choque entre entrenadores por la afirmación de «Kings»
El esperado primer derbi del centrocampista estuvo marcado por una reciente declaración suya: «Ha sido uno de los derbis más grandes del mundo. Y desde que tengo uso de razón, el City ha sido el rey de Mánchester».
El entrenador del City, Enzo Maresca, que sustituyó a Pep Guardiola en verano, salió rápidamente en defensa de su fichaje estrella, señalando el asombroso éxito reciente del club. «Probablemente la razón por la que Elliot dijo eso es porque creció en los últimos 15 años», explicó Maresca. «Creo que el Manchester City fue increíble por lo que consiguió. Así que era normal que Elliot dijera eso... Para mí, la razón por la que Elliot dijo eso es porque, mientras crecía, el Manchester City era dominante».
Preguntado por la pulla, Carrick rechazó de plano la premisa con una sonrisa irónica. «Desde luego no voy a usar esa expresión, en absoluto, no», respondió el técnico del United.
Aunque restó importancia a la etiqueta, Carrick reconoció la realidad de la supremacía del City. «Lo entiendo», concedió. «Somos lo bastante humildes y realistas como para saber de dónde venimos en la historia reciente».
Las expectativas cambiantes en Old Trafford
La etapa de Carrick como técnico permanente ya incluyó una memorable victoria por 2-0 sobre el Manchester City de Guardiola, pero el preparador inglés tiene la mirada puesta en un progreso sostenido más que en triunfos aislados. El regreso de su equipo a la máxima competición europea se considera solo el comienzo.
«Está bien, en cierto modo, que la expectativa haya cambiado», señaló Carrick. «De repente, se nos piden cosas diferentes a las que quizá se nos pedían hace unos meses. Estamos en la Champions League y eso, en sí mismo, demuestra los pasos que hemos dado».
El técnico del Manchester United está decidido a convertir a su equipo en un aspirante habitual al título. «Ahora se trata de la siguiente etapa», añadió. «Necesitamos y queremos ser mejores, y queremos competir más. Ahí es donde estamos. Eso no significa que no podamos o que no vayamos a hacerlo. Significa que seguimos teniendo esperanza, creemos y esperamos que podemos y debemos estar ahí, pero entiendo el panorama general».
Recortando distancias en el derbi
El United afronta el duelo del domingo con cinco puntos de desventaja respecto al equipo de Maresca en la clasificación de la Premier League. El partido brinda al equipo de Carrick una oportunidad de oro para asestar un golpe a su rival ciudadano y demostrar que puede competir por el gran premio.
Elogiando la reciente actuación europea del City entre semana, Carrick se mostró desafiante sobre la trayectoria de su propio equipo. «Me parecieron muy profesionales contra el Porto la otra noche», observó. «Son un equipo muy bueno. Sabemos que tenemos que rendir a un gran nivel y hacer muchas cosas bien para sacar un resultado».
Carrick añadió: «Creo que hemos ido ganando confianza con el paso del tiempo. Siento que estamos mejorando continuamente y eso nos ayuda. Es un gran partido, es un partido importante, hay mucho en juego. Tenemos muchas ganas de que llegue. Tenemos muy poco tiempo para recuperarnos y prepararlo, pero lo aprovecharemos al máximo».
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