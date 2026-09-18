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Michael Carrick tacha de «ridícula» la presión sobre su futuro en el Manchester United pese al mal inicio
Respuesta desafiante a la presión
Carrick ha descartado como «ridículas» las sugerencias de que su puesto como entrenador del Manchester United ya esté en peligro tras un complicado inicio de temporada. Según ESPN, el club solo ha conseguido dos victorias en sus seis primeros partidos en todas las competiciones, y ha sufrido derrotas consecutivas en casa ante el Manchester City y el Brighton.
A pesar del creciente escrutinio, el técnico sigue completamente despreocupado por el ruido externo en torno a la seguridad de su puesto. «En cuanto al futuro, la propiedad y cuánto tiempo voy a seguir en el cargo, no estoy pensando: “¿cuánto tiempo me queda?”. Es ridículo pensar así en una posición como la que tengo. Eso ni siquiera está en mi radar», explicó Carrick durante la rueda de prensa del viernes.
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Asumiendo toda la responsabilidad
El United sufrió una perjudicial derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup el miércoles, después de desperdiciar una ventaja de dos goles en Old Trafford. Este resultado marcó la primera vez que Carrick pierde dos partidos consecutivos desde que asumió el cargo de interino la temporada pasada.
En lugar de poner excusas, está encantado de asumir toda la culpa. «Es mi responsabilidad. Estoy bien con eso. No se trata de buscar culpables», afirmó. «Todos buscamos cosas que analizar, señalar y encontrar a quién culpar. Cúlpenme a mí, no hay problema. Asumiré la responsabilidad. No se trata de culpar a la gente. Se trata de encontrar soluciones y ser mejores».
Cuestionando las críticas
La reciente mala racha también ha dado pie a sugerencias de que Carrick necesita mostrar más emoción en la banda y durante las entrevistas. El excentrocampista rechazó con firmeza esas afirmaciones, dejando claro que su actitud calmada no equivale a una falta de pasión.
«¿Necesito mostrar más emoción? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Lo pregunto, ¿cómo? ¿Qué quieren que muestre?», replicó a los periodistas. «No nos gusta perder partidos de fútbol, así que no es que no sienta la emoción de perder partidos de fútbol, pero eso no afecta a cómo pienso sobre lo que tenemos que hacer después».
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¿Qué pasa ahora con el United?
El Manchester United buscará una respuesta inmediata y tratará de sumar los tres puntos cuando reciba al Fulham en la Premier League el domingo. Carrick espera contar con una plantilla plenamente concentrada y lista para rendir, y ha dejado entrever que el lateral izquierdo Luke Shaw y el centrocampista Carlos Baleba podrían participar, aunque todavía no estén del todo recuperados.
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