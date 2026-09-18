Carrick ha descartado como «ridículas» las sugerencias de que su puesto como entrenador del Manchester United ya esté en peligro tras un complicado inicio de temporada. Según ESPN, el club solo ha conseguido dos victorias en sus seis primeros partidos en todas las competiciones, y ha sufrido derrotas consecutivas en casa ante el Manchester City y el Brighton.

A pesar del creciente escrutinio, el técnico sigue completamente despreocupado por el ruido externo en torno a la seguridad de su puesto. «En cuanto al futuro, la propiedad y cuánto tiempo voy a seguir en el cargo, no estoy pensando: “¿cuánto tiempo me queda?”. Es ridículo pensar así en una posición como la que tengo. Eso ni siquiera está en mi radar», explicó Carrick durante la rueda de prensa del viernes.