Michael Carrick se indigna ante «una de las peores decisiones que he visto nunca», mientras el Manchester United, con diez jugadores, sufre una derrota en casa ante el Leeds

El entrenador del United criticó dos momentos clave del partido: una entrada con el antebrazo a Leny Yoro, no sancionada, en la jugada previa al primer gol del Leeds, y la expulsión de Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin tras revisión del VAR.

En declaraciones a Sky Sports sobre la coherencia arbitral y el incidente de la tarjeta roja, Carrick dijo: «No empezamos bien el partido. Encajamos un gol tras el golpe a Yoro y ellos marcaron.

No cambiaron la decisión y ese fue un momento clave. No encontramos ritmo y, aunque tuvimos momentos, no fuimos constantes en la primera parte.

«En la segunda parte los chicos fueron positivos y lucharon para sacar algo del partido tras otra decisión escandalosa de expulsar a [Lisandro Martínez]. Llevamos dos partidos con decisiones así en contra, pero esta ha sido de las peores que he visto».