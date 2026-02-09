Michael Carrick reveló qué dos entrenadores de renombre impedirían que él obtuviera el puesto de entrenador del Manchester United de forma permanente, mientras que la antigua estrella de los Red Devils insta al club a «aprovechar la oportunidad» con el entrenador interino.

Según Gary Neville, el United ya ha iniciado el proceso de contratación de un entrenador permanente y esperará hasta casi el final de la temporada antes de tomar una decisión. Oliver Glasner y Andoni Iraola serán agentes libres, mientras que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, podría quedar libre tras el Mundial. Pero con cada victoria del United, los argumentos a favor de nombrar a Carrick entrenador permanente son cada vez más convincentes.

Carrick ha tenido el mejor comienzo de cualquier entrenador del United desde Ole Gunnar Solskjaer, que también fue nombrado inicialmente de forma interina hasta el final de la temporada 2018-19, pero al que se le concedió un contrato más largo tras una racha de 14 victorias en sus primeros 19 partidos tras suceder a José Mourinho. Carrick ha dicho que el club no tomará una decisión «precipitada» como hizo entonces.

El excentrocampista del United Owen Hargreaves cree que su antiguo compañero Carrick debería ser el favorito, a menos que el club pueda convencer a Tuchel o al entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, para que acepten el puesto.