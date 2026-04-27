Michael Carrick revela detalles de una reunión secreta con Sir Jim Ratcliffe, mientras se acerca la decisión sobre el próximo entrenador del Manchester United

Ratcliffe reavivó el debate sobre la vacante de entrenador del Manchester United tras visitar las instalaciones de Carrington. Aunque el director ejecutivo de INEOS no dio garantías públicas sobre el futuro del cuerpo técnico, su presencia subraya su enfoque práctico desde que asumió las operaciones futbolísticas.

El entrenador interino, Carrick, confirmó que el encuentro fue distendido: «Charlamos un rato, tomamos un té. Fue informal, me alegró su apoyo». Soy muy consciente de que así es como debe ser y estoy intentando aportar mi granito de arena».