Getty/GOAL
Traducido por
Michael Carrick revela detalles de una reunión secreta con Sir Jim Ratcliffe, mientras se acerca la decisión sobre el próximo entrenador del Manchester United
Ratcliffe visita Carrington
Ratcliffe reavivó el debate sobre la vacante de entrenador del Manchester United tras visitar las instalaciones de Carrington. Aunque el director ejecutivo de INEOS no dio garantías públicas sobre el futuro del cuerpo técnico, su presencia subraya su enfoque práctico desde que asumió las operaciones futbolísticas.
El entrenador interino, Carrick, confirmó que el encuentro fue distendido: «Charlamos un rato, tomamos un té. Fue informal, me alegró su apoyo». Soy muy consciente de que así es como debe ser y estoy intentando aportar mi granito de arena».
- Getty Images Sport
Carrick mantiene la calma ante la posibilidad de un puesto fijo
A pesar de los rumores que apuntan a un posible anuncio el próximo mes, Carrick no presiona a la directiva. Desde que tomó las riendas, el exinternacional inglés ha dado un giro a la suerte del United, pero asegura que su prioridad sigue siendo el campo.
«No me preocupa especialmente la fecha límite», afirmó antes del duelo en casa contra el Brentford. «Se sabrá cuando se sepa».
Estrategia de traspasos en suspenso
INEOS y el área de ojeadores ya han elegido varios objetivos clave. Sin embargo, el club no fichará un centrocampista ni otros jugadores hasta que se confirme al 100 % el nuevo entrenador. Esta paciencia busca que el técnico tenga una plantilla acorde a su estilo.
La prioridad es reemplazar a Casemiro, incorporar un lateral izquierdo y un delantero con experiencia. El club quiere evitar errores pasados y fichar solo jugadores que convenzan al nuevo técnico. La casi segura clasificación a la Liga de Campeones garantizará la estabilidad económica necesaria para concretar estos movimientos una vez se confirme la dirección técnica.
- AFP
En busca de una plaza en la Liga de Campeones
Con la situación administrativa del club estancada, el objetivo inmediato del United es entrar en el top-5 para asegurar su plaza en las competiciones europeas de élite la próxima temporada. Ganar al Brentford el lunes por la noche le daría ventaja de cara al gran duelo contra el Liverpool en Old Trafford el domingo.
«Sin duda, es donde queremos estar. Hemos vivido grandes noches en esta competición. Estamos en una posición decente. Esperamos que haya más por venir y queremos seguir luchando. Pero esto solo demuestra lo difícil que puede ser mantenerse en lo más alto», añadió Carrick. En mejor forma que al inicio de la temporada, el técnico de 44 años parece el favorito para liderar la nueva era bajo la propiedad de Ratcliffe.