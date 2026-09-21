Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick responde a Matheus Cunha mientras el técnico del Manchester United descarta las afirmaciones sobre su estado físico pese al peor arranque en 12 años tras el empate ante el Fulham
El Manchester United araña un punto en Craven Cottage
La desastrosa mala racha del Manchester United continuó el domingo, cuando se adelantó el Fulham gracias a un gol en propia puerta de Lisandro Martinez. El equipo visitante parecía condenado a otra derrota perjudicial, antes de que Matheus Cunha marcara en el minuto 89 para rescatar un empate 1-1.
El resultado deja al United estancado en la 12.ª posición con solo cinco puntos en sus cinco primeros partidos de la Premier League. Es su peor inicio en una campaña de la máxima categoría desde 2014, lo que aumenta aún más la presión sobre el equipo de Carrick tras su eliminación entre semana en la Carabao Cup a manos del Brighton.
- Getty Images Sport
Carrick rechaza la valoración de Cunha sobre la «energía»
Tras el pitido final, el goleador Cunha señaló una falta de intensidad y sugirió que los jugadores del Fulham «pusieron más energía» durante los primeros compases de la segunda parte antes de adelantarse en el marcador. Los datos del partido respaldaron la valoración del delantero, al revelar que el equipo local recorrió seis kilómetros más que el United durante los 90 minutos.
Sin embargo, Carrick rechazó con firmeza la idea de que su equipo estuviera falto de ritmo. El técnico sostuvo que sus jugadores terminaron el partido al ataque para lograr el empate en los últimos minutos.
«A mí no me lo pareció», afirmó Carrick cuando fue preguntado por los comentarios de Cunha. «Estaba bastante contento con la forma en que terminamos el partido. De hecho, creo que terminamos el partido realmente muy fuertes y seguimos apretando».
Cuestionado sobre si el estado físico de la plantilla era un problema más amplio, Carrick añadió: «Así que no creo que eso sea un problema, no».
Encontrar aspectos positivos en medio de la crisis
A pesar de reconocer que el inicio de temporada del United no ha sido «ideal», Carrick quiso destacar la capacidad de reacción de su plantilla. El gol tardío evitó una tercera derrota dañina en una sola semana, ofreciendo una pequeña base sobre la que construir para el cuestionado entrenador.
«Eso es algo importante, sin exagerarlo, porque hemos sumado un punto y queríamos ganar, pero forma parte del aprendizaje como grupo», explicó Carrick. «Cómo respondemos, qué aspecto tiene eso de cara al futuro, cuál es nuestra reacción, todo eso. Eso forma parte del crecimiento como grupo».
El técnico del United elogió a sus jugadores por no venirse abajo después de ir por detrás en el marcador. «Desde luego, hoy podría haber ido en otra dirección, al cien por cien podría haber sido así», señaló. «Me gustó mucho la respuesta y creo que eso nos ayudará mucho de cara al futuro».
- AFP
El parón internacional ofrece un reinicio vital
El United entra ahora en el parón internacional ampliado, lo que proporciona a Carrick un tiempo crucial para abordar las carencias de su equipo sobre el campo de entrenamiento. El Manchester United no volverá a jugar hasta el 10 de octubre, cuando disputará en casa un partido ante el Tottenham Hotspur.
Ese encuentro se perfila como una prueba vital. Lograr un resultado positivo contra el Tottenham es imprescindible para cambiar la dinámica negativa, acallar las persistentes dudas sobre el rendimiento físico de la plantilla y empezar a sacar al United de la zona baja de la clasificación de la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias