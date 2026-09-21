Tras el pitido final, el goleador Cunha señaló una falta de intensidad y sugirió que los jugadores del Fulham «pusieron más energía» durante los primeros compases de la segunda parte antes de adelantarse en el marcador. Los datos del partido respaldaron la valoración del delantero, al revelar que el equipo local recorrió seis kilómetros más que el United durante los 90 minutos.

Sin embargo, Carrick rechazó con firmeza la idea de que su equipo estuviera falto de ritmo. El técnico sostuvo que sus jugadores terminaron el partido al ataque para lograr el empate en los últimos minutos.

«A mí no me lo pareció», afirmó Carrick cuando fue preguntado por los comentarios de Cunha. «Estaba bastante contento con la forma en que terminamos el partido. De hecho, creo que terminamos el partido realmente muy fuertes y seguimos apretando».

Cuestionado sobre si el estado físico de la plantilla era un problema más amplio, Carrick añadió: «Así que no creo que eso sea un problema, no».



