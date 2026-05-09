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Michael Carrick responde a los rumores de que el Manchester United busca otros entrenadores, tras mencionarse a Andoni Iraola, Oliver Glasner y Julian Nagelsmann
Proceso de selección en curso
Los directivos del United buscan un entrenador titular y valoran a Iraola, Glasner y Nagelsmann. Carrick, con 32 puntos en 14 partidos, sigue como favorito, pero el club analiza todas las opciones para asegurar la estabilidad a largo plazo en Old Trafford. Este enfoque mesurado permite a la directiva completar el proceso antes de decidir al entrenador para la temporada 2026-27.
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Sin dejarse intimidar por el ruido exterior
Al referirse a los rumores sobre sus posibles sucesores, Carrick insistió en que el proceso en curso no ha afectado su liderazgo ni la preparación del equipo. Afirmó: «No, de verdad que no. Se hable de ello o no, no me ha afectado. No ha cambiado mi forma de actuar. Tengo confianza en nuestro trabajo, en mi relación con los jugadores y en mi liderazgo, así que no me afecta en absoluto. Es obvio que este proceso lleva tiempo y que, al final, encontrarán a la persona adecuada».
Vestuario conectado
Con el respaldo público de jugadores como Casemiro y Matheus Cunha, Carrick afirma que el liderazgo se demuestra sobre el campo. «Solo eres líder si la gente quiere seguirte; las acciones lo prueban».
«Cuando siento su apoyo y veo que están compenetrados, no solo conmigo sino en el campo, eso es lo más importante. Lo han demostrado de varias formas, y eso me alegra. Es satisfactorio verlos darlo todo como equipo».
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Desarrollo del proyecto
El United visita este fin de semana al Sunderland con un gran historial: solo ha perdido uno de sus 15 partidos de la Premier League en el Stadium of Light. Pese a ello, Carrick ya piensa en el futuro del club y ha declarado: «Claro que lo pienso: dejar el equipo en un buen momento al final de la temporada, para que yo u otro pueda llevarlo más lejos. Siempre hay aspectos que mejorar o caminos distintos que tomar; eso forma parte de la evolución».