Michael Carrick responde a los rumores de que el Manchester United busca otros entrenadores, tras mencionarse a Andoni Iraola, Oliver Glasner y Julian Nagelsmann

Con el respaldo público de jugadores como Casemiro y Matheus Cunha, Carrick afirma que el liderazgo se demuestra sobre el campo. «Solo eres líder si la gente quiere seguirte; las acciones lo prueban».

«Cuando siento su apoyo y veo que están compenetrados, no solo conmigo sino en el campo, eso es lo más importante. Lo han demostrado de varias formas, y eso me alegra. Es satisfactorio verlos darlo todo como equipo».