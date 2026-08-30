Michael Carrick responde a los críticos «vagos» tras la derrota del Manchester United en la jornada inaugural

En declaraciones a los medios antes del partido del domingo, Carrick expresó su frustración por los relatos posteriores al encuentro en torno a la derrota ante el Hull. Insistió en que cuestionar la intensidad de trabajo de un equipo es una forma excesivamente simplista de analizar un resultado.

"Los equipos pierden partidos y ganan partidos, y no es solo porque lo intentes o no lo intentes", declaró Carrick durante su rueda de prensa. "Hay todo tipo de razones diferentes. No tengo que daros la razón completa, porque sabemos en qué estamos intentando mejorar".

El técnico del United apuntó entonces directamente a quienes cuestionan la mentalidad de su plantilla. Añadió: "Creo que es muy fácil y muy vago limitarse a decir: 'el equipo pierde un partido y todo está mal'. Esto está mal, esto está mal, no lo intentan lo suficiente, no hay suficiente pasión".



