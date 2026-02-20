¿Michael Carrick regañando a Sir Jim Ratcliffe? El entrenador afirma que los jugadores y el cuerpo técnico del Manchester United «entienden sus responsabilidades» tras los polémicos comentarios del copropietario sobre la inmigración

A pesar del largo descanso entre partidos, no se espera que el United se vea reforzado por el regreso de los jugadores lesionados. Carrick dijo que Mason Mount estaba a punto de regresar, pero que no estaría disponible para el primer partido del United en el Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, que lleva fuera desde noviembre por una lesión, tampoco estará disponible.

Carrick formó parte de la plantilla del United que fracasó en la única temporada de David Moyes al frente del equipo tras suceder a Sir Alex Ferguson en 2013, pero afirmó que sentía un gran respeto por el entrenador del Everton.

Añadió: «Es difícil jugar contra los equipos de David. Es un entrenador muy bueno, con mucha experiencia, y sabe lo que se necesita para tener éxito en esta liga. Es un nuevo reto para nosotros y lo esperamos con ilusión. Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. Va a ser muy difícil. Sé que es un estadio nuevo, pero históricamente siempre ha sido difícil jugar contra el Everton. El ambiente que crean sus aficionados es uno de los más difíciles en los que he jugado, así que somos conscientes de ello. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos cosas que mejorar, pero contamos con una buena base y unos buenos cimientos para seguir adelante. Tenemos un buen espíritu y lo aprovecharemos al máximo el lunes por la noche».