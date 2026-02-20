Getty
Traducido por
¿Michael Carrick regañando a Sir Jim Ratcliffe? El entrenador afirma que los jugadores y el cuerpo técnico del Manchester United «entienden sus responsabilidades» tras los polémicos comentarios del copropietario sobre la inmigración
Carrick responde a la entrevista de Ratcliffe sobre la «colonización»
Varios grupos de aficionados del United condenaron la sugerencia de Ratcliffe de que Gran Bretaña había sido «colonizada» por inmigrantes en una entrevista concedida la semana pasada a Sky News, mientras que el club también emitió un comunicado en el que subrayaba su apoyo a la diversidad, lo que contradecía el sentimiento nacionalista del multimillonario.
Carrick aún no había respondido a los comentarios incendiarios del copropietario del United debido a que el equipo no había jugado ningún partido en los últimos 10 días, pero finalmente se le preguntó al respecto el viernes en su rueda de prensa previa al próximo partido del United en la Premier League contra el Everton. Y destacó la necesidad de que los jugadores, los entrenadores y las figuras públicas recuerden asumir la responsabilidad de sus palabras, ya que tienen un gran alcance.
- Getty
El entrenador del Manchester United se enorgullece de la cultura del club.
Carrick dijo: «Sir Jim ha hecho una declaración y luego el club ha hecho otra. No me corresponde a mí añadir nada más. Lo que puedo decir es que llevo muchos años en este club y que tenemos un gran impacto a nivel mundial, sea cual sea la forma, y somos responsables de ello. Como jugador, miembro del personal y aficionado, creo que estamos muy orgullosos del ambiente y la cultura que tenemos en el club. La igualdad, la diversidad y el respeto mutuo es lo que intentamos llevar a cabo cada día. He viajado por todo el mundo y sé lo que este club significa para muchísima gente. Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos e intentamos cumplirla cada día».
Carrick no está preocupado por el impacto en los jugadores
Dado que la gran mayoría de la plantilla del United procede de fuera de Gran Bretaña, los comentarios de Ratcliffe no podían sino causar revuelo en el vestuario. Sin embargo, Carrick subrayó que sus jugadores son resistentes y no cree que el ruido que ha generado Ratcliffe en torno al club vaya a afectar a su rendimiento cuando se enfrenten al Everton, tras haber visto interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas bajo su mando en el West Ham.
Carrick declaró: «Tenemos un grupo muy fuerte. Los jugadores, el personal, dentro y fuera del club. Siempre estamos hablando entre nosotros. Los chicos están muy animados. Hemos respirado hondo, hemos vuelto y nos estamos centrando en lo que viene a continuación. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Parte de estar en este club [es que] entendemos cómo es a nivel global. Solo puedo hablar desde mi experiencia personal, de todos los orígenes y diferentes antecedentes de los que estoy realmente orgulloso».
- Getty Images Sport
Carrick, emocionado por el reencuentro con Moyes
A pesar del largo descanso entre partidos, no se espera que el United se vea reforzado por el regreso de los jugadores lesionados. Carrick dijo que Mason Mount estaba a punto de regresar, pero que no estaría disponible para el primer partido del United en el Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, que lleva fuera desde noviembre por una lesión, tampoco estará disponible.
Carrick formó parte de la plantilla del United que fracasó en la única temporada de David Moyes al frente del equipo tras suceder a Sir Alex Ferguson en 2013, pero afirmó que sentía un gran respeto por el entrenador del Everton.
Añadió: «Es difícil jugar contra los equipos de David. Es un entrenador muy bueno, con mucha experiencia, y sabe lo que se necesita para tener éxito en esta liga. Es un nuevo reto para nosotros y lo esperamos con ilusión. Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. Va a ser muy difícil. Sé que es un estadio nuevo, pero históricamente siempre ha sido difícil jugar contra el Everton. El ambiente que crean sus aficionados es uno de los más difíciles en los que he jugado, así que somos conscientes de ello. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos cosas que mejorar, pero contamos con una buena base y unos buenos cimientos para seguir adelante. Tenemos un buen espíritu y lo aprovecharemos al máximo el lunes por la noche».
Anuncios