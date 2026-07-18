Michael Carrick recibe un gran impulso en el mercado de fichajes, ya que la estrella del Brighton, valorada en 100 millones de libras, «solo quiere» fichar por el Manchester United

Ben Jacobs, corresponsal sénior de GIVEMESPORT, ha actualizado sobre el interés del gigante de la Premier League y la probabilidad de un acuerdo rápido en las condiciones personales.

En declaraciones a «The United Stand», Jacobs afirmó: «Si están dispuestos a pagar el precio de venta, podrían volver a cerrar el trato con relativa rapidez, ya que se encuentra en una situación similar a la de Youri Tielemans, quien el verano pasado declaró que solo quería fichar por el Manchester United, y la postura del jugador no ha cambiado. Así que, si le hacen una oferta, las condiciones personales no supondrán ningún problema.

Podrían conseguir el visto bueno del jugador, lo que significa que podrían llevar a cabo una negociación única con el Brighton en lugar de una guerra de ofertas. Pero aún no hemos llegado a esa fase porque es el Manchester United el que ha frenado el proceso mientras evalúa quién va a ser ese tercer centrocampista».