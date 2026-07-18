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TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Michael Carrick recibe un gran impulso en el mercado de fichajes, ya que la estrella del Brighton, valorada en 100 millones de libras, «solo quiere» fichar por el Manchester United

Fichajes
M. Carrick
C. Baleba
Manchester United
Premier League
Brighton

Old Trafford podría cerrar pronto su tercer fichaje estelar para el centro del campo de cara a la nueva temporada. Tras fuertes inversiones en esta zona, el club sabe que su gran objetivo sigue ansiando llegar este verano al «Teatro de los Sueños».

  • Los Red Devils se fijan en Baleba

    Los Red Devils habrían pausado sus fichajes tras incorporar a Andrey Santos y Youri Tielemans para reemplazar a Casemiro. Sin embargo, según GIVEMESPORT, la directiva aún planea contratar un último centrocampista de nivel para tener profundidad de plantilla la próxima temporada. La estrella del Brighton, Carlos Baleba, es ahora su objetivo principal y, se informa, solo quiere fichar por Old Trafford.


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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un periodista da a conocer las últimas noticias sobre el traspaso

    Ben Jacobs, corresponsal sénior de GIVEMESPORT, ha actualizado sobre el interés del gigante de la Premier League y la probabilidad de un acuerdo rápido en las condiciones personales.

    En declaraciones a «The United Stand», Jacobs afirmó: «Si están dispuestos a pagar el precio de venta, podrían volver a cerrar el trato con relativa rapidez, ya que se encuentra en una situación similar a la de Youri Tielemans, quien el verano pasado declaró que solo quería fichar por el Manchester United, y la postura del jugador no ha cambiado. Así que, si le hacen una oferta, las condiciones personales no supondrán ningún problema.

    Podrían conseguir el visto bueno del jugador, lo que significa que podrían llevar a cabo una negociación única con el Brighton en lugar de una guerra de ofertas. Pero aún no hemos llegado a esa fase porque es el Manchester United el que ha frenado el proceso mientras evalúa quién va a ser ese tercer centrocampista».

  • Los Seagulls exigen una cantidad astronómica

    El internacional camerunés vivió una temporada turbulenta el año pasado, rodeado de rumores que lo vinculaban con una salida del Amex Stadium. Su fichaje por Old Trafford no se concretó por falta de una oferta oficial, aunque se dijo que los Red Devils estaban dispuestos a pagar 75 millones de libras por el centrocampista. Ahora, se espera que el Brighton pida cerca de 100 millones de libras por la estrella, cuyo contrato dura hasta 2028.

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  • michael-carrick(C)Getty Images

    La reconstrucción del centro del campo llega a su punto álgido

    El equipo de fichajes tiene tiempo para valorar la alta cifra que piden sus rivales de primera antes de que cierre el mercado. Carrick debe definir rápido su esquema de centro del campo para que la plantilla esté lista para la liga y la Champions. Los próximos amistosos dirán si el club negocia ese fichaje o se queda con lo que tiene.

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