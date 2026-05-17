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Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Michael Carrick planea aprovechar el «ego» de los jugadores del Manchester United mientras los «Diablos Rojos» se preparan para enfrentar al Nottingham Forest

M. Carrick
Manchester United
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Manchester United vs Nottingham Forest

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, afirma que los jugadores de élite necesitan ego para triunfar y que busca convertir ese orgullo personal en una fuerza colectiva. Los «Diablos Rojos» se preparan para recibir al Nottingham Forest en su último partido en casa, con el objetivo de mantener el impulso que les ha asegurado un lugar en la Liga de Campeones.

  • El uso del «ego» como arma colectiva

    El entrenador interino del United, Carrick, reconoce que el ego de los jugadores es más una necesidad que un obstáculo. Antes de recibir al Nottingham Forest, afirma que gestionar bien esas personalidades es clave para devolver al club a la cima europea.

    Sobre la dinámica del vestuario, el técnico de 44 años afirma: «El ego es curioso: para rendir al máximo nivel necesitas algo de él. Lo importante es saber usarlo. Yo lo he aprendido viendo a jugadores mejores que yo: hay que dejar el ego personal a un lado y dedicarlo al equipo, pero también mantener el orgullo necesario para luchar y sentirse comprometido».

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    Carrick, listo para asumir un cargo fijo

    El enfoque del excentrocampista ha dado resultados inmediatos, revirtiendo una temporada que se perdía con Rubén Amorim y llevándola a acabar entre los cuatro primeros. Su éxito ha atraído a la directiva, y los informes indican que el United está a punto de ficharlo de forma definitiva tras un acuerdo preliminar de varios años.

    Al explicar su visión, Carrick añadió: «No tiene por qué ser un ego en el sentido individual o negativo. Es, esencialmente, un orgullo por uno mismo y por aquello por lo que estás trabajando. Creo que todos tenemos nuestros egos, que se manifiestan de diferentes maneras. Es evidente el espíritu, la conexión y la camaradería con que todos remamos en la misma dirección; poner nuestro ego al servicio del club puede ser muy poderoso y debemos aprovecharlo».



  • La despedida de Casemiro y la amenaza de Anderson

    El partido del domingo contra el Nottingham Forest será una despedida emotiva para Casemiro, que dejará Old Trafford este verano. Pero los focos también apuntarán al mediocampista rival: Elliot Anderson, objetivo prioritario de fichaje del United. Los Red Devils llevan tiempo interesados en el internacional inglés, aunque la cifra récord de 120 millones de libras (160 millones de dólares) pedida por el Forest complica las negociaciones.

    Carrick, quien compartió canchas con Anderson en el Wallsend Boys Club, lo elogió: «Lo ha hecho bien; es clave para su equipo. Es una pieza clave y han formado un equipo muy talentoso y peligroso, que ya llegó a semifinales de la Europa League. Sí, se nota que es fundamental para ellos».


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    Construyendo el futuro

    Aunque el partido contra el Forest cierra una temporada condensada en casa, Carrick ya planea una profunda remodelación para este verano. La estrategia de fichajes busca la sostenibilidad: la directiva quiere equilibrar las cuentas vendiendo jugadores antes de realizar grandes incorporaciones. El objetivo es dar a Carrick las herramientas para consolidar el renacimiento iniciado durante su etapa como entrenador interino.

    El plantel mantiene alto el ánimo mientras el United lucha por el tercer puesto. Carrick, centrado en la camaradería y la conexión que ha creado, quiere demostrar que su tino táctico y sus dotes de gestión son justo lo que el club necesita para acercarse de forma permanente a la élite de la Premier League.


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