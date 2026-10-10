Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick pide paciencia mientras el nuevo fichaje del Manchester United, Carlos Baleba, se acerca a su esperado debut
Gestionar la transición a Old Trafford
Los aficionados del Manchester United están deseando ver en acción a su nuevo portento del centro del campo, pero Carrick está decidido a asegurarse de que Baleba esté totalmente preparado antes de lanzarlo al foco de la Premier League. El exjugador del Brighton fue suplente sin participar en la reciente visita al Fulham y desde entonces ha dado un paso más en su recuperación al disputar un amistoso a puerta cerrada contra el Lausanne-Sport en Carrington. Mientras el United se prepara para recibir al Tottenham Hotspur este fin de semana, la cuestión sobre la participación de Baleba sigue siendo uno de los grandes temas de conversación entre los fieles de Old Trafford.
El cuerpo técnico es consciente de las exigencias físicas que se requieren, especialmente teniendo en cuenta que el jugador no completó toda la pretemporada. «Sin duda está cada vez más cerca, Carlos. Ha sido fantástico tenerle sobre el césped y verle de cerca, realmente. Y [él] jugó un poco en un partido de entrenamiento que tuvimos la semana pasada, así que fue bueno para él sumar algunos minutos. Creo que la otra parte de todo esto es que se ha perdido mucho, y se ha perdido un periodo crucial en lo que respecta al final de la pretemporada», reveló Carrick.
- Getty Images Sport
Recuperando la forma física tras los contratiempos por lesión
Baleba llegó a Mánchester arrastrando los restos de una lesión sufrida durante su etapa en la costa sur. Esta falta de ritmo es la principal razón de su tardía incorporación al primer equipo. Carrick entiende que el salto a un club de la dimensión del United es importante para cualquier jugador joven, y más aún para uno que actualmente está tratando de alcanzar el nivel de preparación física de sus compañeros. El objetivo ahora es asegurarse de que el jugador de 20 años no sufra ningún problema recurrente que pueda descarrilar su campaña de debut.
«Hay que tener un poco de paciencia con él para que se ponga al día, y depende de nosotros elegir también el momento adecuado para él, pero nos ofrece mucho», añadió Carrick. «Ya lo he dicho antes, estamos realmente contentos con el centro del campo que tenemos, con las elecciones y las opciones de las que disponemos, y él definitivamente suma a eso. Es fantástico tener a Carlos sobre el césped, ¿sabes? Por desgracia, sufrió la lesión en la pretemporada, así que se ha perdido mucho. Es un momento importante del año, así que trabajaremos para recuperarlo; hará falta un poco de paciencia porque es importante».
Expectativas con el joven centrocampista
El técnico del United quiere rebajar las expectativas y reconoce que el internacional camerunés todavía se está adaptando a un nuevo entorno y a un sistema táctico diferente. Pese a la expectación que rodea su llegada, el mensaje desde el banquillo es claro: Baleba es un proyecto a largo plazo para el Manchester United. El club cree que tiene las cualidades para convertirse en una pieza fija de su centro del campo durante muchos años, siempre que su desarrollo se gestione correctamente en estos primeros meses de la temporada.
«No esperamos demasiado, demasiado pronto; sigue siendo un jugador joven y ha dado un gran paso al venir aquí. Queremos ayudarle en ese proceso y ponerle al día, pero sin duda aporta cosas a nuestro centro del campo, que ya es fuerte, y tengo ganas de recuperarle para tener esa opción. Obviamente ya estuvo en la convocatoria [sin jugar] en el último partido, pero con un poco más de entrenamiento va a seguir mejorando con el paso del tiempo, de las semanas, de los meses y, ojalá, de los años», explicó Carrick.
- Getty Images Sport
Refuerzo para la sala de máquinas
Baleba se une a una medular que, según Carrick, ya cuenta con mucha calidad y profundidad. Su incorporación añade un perfil diferente a la plantilla, aportando físico y capacidad de recuperación que serán vitales a medida que el calendario se intensifique con los compromisos europeos y de las copas nacionales. El cuerpo técnico cree que contar con un Baleba en plenitud física permitirá una rotación más eficaz durante el periodo invernal, por lo que ahora se niegan a precipitar su regreso al grupo. Con la visita del Tottenham a Mánchester este sábado, es probable que Baleba vuelva a formar parte de la convocatoria, aunque sigue siendo poco probable que sea titular.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias