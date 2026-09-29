El amistoso programado pone de relieve una crisis más amplia en la red multiclub de Ratcliffe, con casi todos los equipos respaldados por INEOS atravesando problemas de forma. Junto a United y Lausanne, el conjunto francés Niza languidece en la 14.ª plaza de la Ligue 1, justo por encima de la zona de descenso. Mientras tanto, el equipo femenino del United, dirigido por Eva Olid, ha caído al noveno puesto de la Women's Super League tras un inicio flojo.

Para los hombres de Carrick, la presente campaña iguala su peor arranque de la historia en una temporada de la Premier League, reflejando las dificultades iniciales bajo Ruben Amorim el curso pasado y bajo Sir Alex Ferguson en 1992-93. Los Diablos Rojos solo han conseguido una victoria liguera hasta ahora y ocupan la 12.ª posición en la clasificación.

Los problemas del United en las competiciones nacionales se agravaron con una desastrosa eliminación en la Copa de la Liga ante el Brighton, donde dejó escapar una ventaja de dos goles en Old Trafford. También ha sufrido una sorprendente derrota ante el Hull City y una frustrante derrota en el derbi de Mánchester, en la que no logró imponerse a un City con 10 hombres tras un gol polémico.



