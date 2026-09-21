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Michael Carrick ofrece una preocupante actualización sobre la lesión de Benjamin Sesko mientras el delantero del Manchester United sufre un nuevo contratiempo
Un problema recurrente en la espinilla deja fuera a Sesko
Sesko fue una ausencia destacada cuando el Manchester United se desplazó a Craven Cottage para enfrentarse al Fulham el domingo. El delantero esloveno se quedó fuera de la convocatoria tras sufrir molestias después de haber sido titular en la derrota por 3-2 en la Carabao Cup ante el Brighton el miércoles.
El último contratiempo es una recaída de la misma lesión en la espinilla que ya había mantenido al jugador de 23 años alejado de los terrenos de juego durante más de dos meses. Aquella lesión inicial le impidió disputar los tres últimos partidos de la pasada temporada y le obligó a perderse por completo la pretemporada del United.
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Carrick confirma un contratiempo físico
Hablando después del partido contra el Fulham, Carrick admitió que el club sigue evaluando el alcance del estado físico del delantero. El técnico del United no pudo ofrecer un plazo definitivo para su regreso a la acción.
«Aún no estamos seguros con Ben», declaró Carrick. «Sintió un poco de dolor después del partido [contra el Brighton], así que le estamos evaluando. En este momento, desde luego no estaba listo para [el Fulham], así que realmente no tengo más noticias que daros por ahora. Tendremos que ver qué trae eso».
Noticias dispares desde la enfermería
La ausencia de Sesko agrava un difícil inicio de temporada en la Premier League para el United, que solo ha logrado una victoria en sus primeros cinco partidos tras empatar contra el Fulham. El delantero ha disputado seis encuentros en todas las competiciones este curso, después de haber regresado inicialmente como suplente ante el Hull en la jornada inaugural.
Hubo algunas noticias positivas para Carrick en Craven Cottage. Luke Shaw regresó al once inicial, mientras que Carlos Baleba, fichaje veraniego de 70 millones de libras, fue incluido por primera vez en el banquillo tras un problema en el tobillo. Hablando antes del partido, Carrick señaló: "La vuelta de Luke es buena para la plantilla. Y tener a Carlos en el grupo por primera vez... es importante hoy".
Sin embargo, persisten otros problemas físicos en la plantilla. Matthijs de Ligt viajó a Londres, pero no estaba en condiciones para entrar en la convocatoria del partido, y el extremo Amad Diallo sigue sin debutar esta temporada.
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Se avecina un parón internacional crucial
El United entra ahora en un parón internacional de tres semanas, lo que da a sus servicios médicos un tiempo valioso para evaluar a la plantilla. Sigue sin estar claro si Sesko se retirará de la convocatoria internacional con Eslovenia, mientras que Marcus Rashford y Kobbie Mainoo también son duda para la concentración de Inglaterra debido a problemas físicos que persisten.
Cuando se reanude el fútbol de clubes, el equipo de Carrick afrontará un calendario exigente. Recibirá al Tottenham el 10 de octubre antes de viajar a España para un partido de alto voltaje de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
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