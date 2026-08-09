Los aficionados del United contuvieron la respiración el sábado cuando Mount se vio obligado a retirarse pronto durante el empate 1-1 contra el Paris Saint-Germain en Gotemburgo. El jugador de 27 años, cuyo paso por Old Trafford se ha visto seriamente alterado por problemas físicos, duró menos de 20 minutos antes de abandonar el campo cojeando para ser sustituido por el joven Tyler Fletcher.

Desde su sonado fichaje procedente del Chelsea en 2023, Mount ha estado lastrado por una serie de desafortunadas lesiones que le han impedido encontrar su mejor forma en Mánchester. Solo ha sido titular en 25 partidos de la Premier League de un posible total de 114 durante su etapa en el club.