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Michael Carrick o Eddie Howe: ¿quién es la mejor opción para el Manchester United? Un exjugador del club que ganó la Premier League explica su elección ante los rumores de destitución en Old Trafford
Carrick causó un impacto inmediato como entrenador interino
El United creía haber encontrado al candidato adecuado para recuperar el rumbo al recurrir a una cara conocida en busca de inspiración a mediados de enero. Tras pasar primero por las manos del entrenador interino Darren Fletcher, las riendas recayeron en Carrick después de que Ruben Amorim fuera destituido.
Carrick, que como jugador disfrutó de éxitos nacionales y continentales con el Manchester United, tuvo un impacto inmediato al regresar al que considera su hogar futbolístico. Su etapa comenzó con una victoria en el derbi ante el Manchester City y otra a domicilio frente al Arsenal, futuro campeón.
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Se ha firmado un contrato de dos años, pero surgen dudas sobre el futuro
Carrick acabó logrando un tercer puesto, pero no se hicieron grandes desembolsos en el llamado «Teatro de los Sueños» durante el mercado de fichajes de verano. Se considera que al United le faltan efectivos en algunas posiciones como consecuencia: solo ha sumado dos victorias en nueve partidos en todas las competiciones esta temporada y lleva cinco encuentros sin ganar.
Pronto podrían tomarse medidas drásticas y se habla de nuevo de la posibilidad de destituir al entrenador. La directiva del United sabe que Howe, exentrenador del Bournemouth y del Newcastle, que dejó St James’ Park en julio tras casi cinco años en Tyneside, podría no estar disponible durante mucho tiempo.
Carrick o Howe: ¿en quién debería confiar el Manchester United?
¿Debería el Manchester United seguir como está o cambiar de rumbo? Cuando le plantearon esa pregunta a Parker, el exdefensa del Manchester United, que habló en colaboración con FreeBets, declaró a GOAL: «Sigo pensando que habría que continuar con Carrick».
«Soy un novato en todo esto, pero, si piensas en Eddie Howe, después de lo que tuvo que pasar con las personas para las que trabajaba, ¿de verdad querría meterse en algo muy parecido?
«Sabe que, en realidad, no va a poder gastar. No creo que pudiera gastar en lo que realmente quiere. ¿Le permitirían traer también a su equipo de trabajo? Tiene a sus propias personas de confianza, que le acompañan allá donde va.
«No veo una opción que encaje realmente bien en el Manchester United en el contexto actual, porque todo gira en torno a lo que pasa en la cúpula, y eso no es nada bueno, ya que afecta a todo. Ves lo que queda por el vestuario, lo que hay allí y cómo hacen las cosas. No es un entorno para alguien con ambición.
«Si tienes ambición y aspiras a entrenar al Manchester United, sabes que, si ganas una liga con el club, pasas de inmediato a formar parte de su leyenda, como ocurre con el Liverpool y con cualquier otro. Pero, cuando hablamos del Manchester United, no irías allí porque sabes que eso no puede suceder. Simplemente sabes que no puede suceder por cómo están las cosas y por aquello con lo que tendrías que trabajar.
«Ahora hemos visto que ha vuelto a gastar, y va a ser muy difícil dar salida a jugadores porque el club sencillamente no lo hace. Al Manchester United no se le da muy bien comprar y vender. Compra, pero le cuesta dar salida a los jugadores, porque parece que hay algunos que se limitan a quedarse ahí y están contentos con ello.
«El próximo destino de Eddie tiene que ser el adecuado para él. Estoy bastante seguro de que eso es lo que querrá. Querrá trabajar para las personas adecuadas, que tengan ambición. Sabes que, cuando vas al Manchester United, todo el mundo espera que compitas por ganar una liga. Pero, ahora mismo, necesitas que todos quieran ganarla y te den las mejores oportunidades para conseguirlo. Eso no lo vas a tener en el Manchester United en este momento.
«La gente no va a hablar de ti como aspirante al título. No ocurrió al comienzo de esta temporada. Tampoco ocurrió en la anterior. Mucha gente se arriesgó a decirlo porque sí, sin siquiera fijarse en lo que había realmente ni en lo que estaba pasando».
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El Manchester United lleva cinco partidos sin ganar y ahora visitará al Leeds
El Manchester United, que no ha conquistado la Premier League desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, no parece tener las cosas en orden ni dentro ni fuera del campo. Hay varios problemas que debe resolver antes de convertirse en un aspirante serio a los títulos más importantes.
Esta temporada ya ha caído eliminado de la Copa de la Liga, mientras que los seis puntos sumados en otros tantos partidos lo sitúan 13.º en la clasificación de la Premier League. En su último partido, cayó por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, un encuentro en el que Leny Yoro fue expulsado y Lisandro Martinez estalló tras el partido. Carrick se aferra a su puesto antes del decisivo duelo del domingo contra su viejo rival, el Leeds, en Elland Road.
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