Michael Carrick «no descarta» que el Manchester United pueda aspirar al título tras un comienzo de temporada de ensueño como entrenador
La remontada continúa bajo la dirección de Carrick.
La reñida victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace el domingo fue la última prueba del resurgimiento del United, que le aupó al tercer puesto por diferencia de goles, por delante del Aston Villa. Aunque la diferencia con el Arsenal de Mikel Arteta sigue siendo de 13 puntos antes del choque del miércoles con el Newcastle United, Carrick mantiene la puerta abierta a un milagro. El entrenador interino cree que, a pesar de la desventaja matemática, la excelente forma de su equipo hace que todo sea posible en los últimos meses de la temporada.
Carrick se niega a rendirse.
«En el fútbol no se puede descartar nada, pero tenemos que ser realistas y saber dónde estamos», dijo Carrick cuando se le preguntó sobre una posible lucha por el título. «Creo que solo tenemos que intentar seguir ganando partidos y ver qué pasa. Por encima de nosotros hay dos equipos fantásticos. Hay algunos equipos muy buenos a nuestro alrededor. Hemos tenido una buena racha, pero no nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo. Por supuesto, soy realista al respecto. Tenemos que ganar muchos partidos de fútbol para que eso suceda».
Las estadísticas respaldan sin duda el optimismo que rodea al Teatro de los Sueños. El United ha registrado seis victorias en siete partidos desde el nombramiento de Carrick, lo que le ha valido el mejor registro de la división durante ese periodo. A pesar del creciente entusiasmo, el entrenador está decidido a mantener los pies en el suelo. «El fútbol es un deporte difícil para conseguir resultados», añadió. «No se trata tanto de protegerse contra [una caída de forma], sino de vivir el momento, permanecer en el momento, mantener los pies en la tierra y ser realista, entendiendo lo que se necesita para ganar partidos. No nos dejaremos llevar por el entusiasmo, hay que alimentarse de la confianza y comprender que las rachas de victorias son difíciles de conseguir. Tenemos hambre de más y tenemos que intentar que dure lo máximo posible y mantenernos constantes».
Audición para el puesto permanente en Old Trafford
El toque de Midas de Carrick ha desatado inevitablemente una oleada de especulaciones sobre su futuro a largo plazo. Contratado inicialmente para estabilizar el barco, su perspicacia táctica y su capacidad para gestionar al equipo han llevado a muchos a sugerir que se le debería ofrecer el puesto de forma permanente, una opinión que, según se dice, también se comparte en el vestuario. Mientras la jerarquía del club considera su próximo movimiento, Carrick sigue centrado en el terreno de juego, aunque admite entre risas que las preguntas sobre su situación laboral se están convirtiendo en un ritual semanal.
Sobre el puesto de entrenador del Manchester United, añadió: «Va a ser así todas las semanas, ¿no? Por supuesto, no hay forma de escapar de la situación. Sinceramente, no hay mucho que pueda decir al respecto. Me encanta estar aquí. Me encanta hacer lo que hago. Lo he dicho desde el principio, no voy a tomar ninguna decisión a corto plazo ni soluciones rápidas. Ganar partidos ayuda y los chicos lo están haciendo muy bien en ese sentido. Tendremos que ver cómo acaba todo. La verdad es que no puedo decir mucho más que eso por ahora».
Mantenerse en la lucha por los cuatro primeros puestos
Con importantes partidos contra el Liverpool y el Aston Villa aún por disputar en Old Trafford, y un viaje de alto riesgo al Chelsea en el horizonte, el margen de error es escaso. Carrick es muy consciente de que la clasificación para la Liga de Campeones sigue siendo la prioridad, aunque el debate sobre el título proporcione un romántico telón de fondo a su actual racha. Elogió el espíritu de una plantilla que parecía destrozada hace solo dos meses, pero que ahora ha encontrado su identidad bajo su dirección.
«No utilizaría la palabra sorpresa. Creo que siempre se lucha por ganar los partidos. Se trata de entender que es difícil, pero sin mirar demasiado lejos. Todos los partidos se pueden ganar», afirmó. «No me adelanté demasiado en cuanto a lo que era posible [al principio]. Teníamos que ponernos a trabajar rápidamente y poner las cosas en práctica, e intentar ser justos con los jugadores, darles la información adecuada y el equilibrio necesario para afrontar el siguiente partido, eso era lo primero. Conozco a algunos de los jugadores, a algunos más que a otros, pero ahora los conozco a todos y es un grupo realmente bueno. En cuanto a talento y capacidad, los chicos han demostrado lo que pueden hacer. Y luego está ese equilibrio de buenos hábitos, buenos comportamientos, cuidarse unos a otros. Hay momentos en los que tenemos que esforzarnos al máximo y demostrar ese buen espíritu y espíritu de equipo. No tengo palabras para elogiar lo suficiente a los jugadores en este momento».
