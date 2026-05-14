Michael Carrick ha sido nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League a pesar de llevar solo cuatro meses al frente del Manchester United

Aunque Carrick es el recién llegado, se mide a Guardiola, que busca su sexto premio al Mejor Entrenador de la Temporada para acercarse al récord de diez de Sir Alex Ferguson. Arteta opta al premio tras llevar al Arsenal a su primer título de la Premier desde 2004. También destacan el debut de Andrews con el Brentford, la campaña europea de Iraola con el Bournemouth y la lucha de Le Bris por mantener al Sunderland en la mitad alta.