Michael Carrick, furioso después de que el Manchester United encajara el empate del Everton en el minuto 96

Carrick expresó una profunda decepción después de que el United encajara el gol del empate en el minuto 96 para empatar 2-2 con el Everton en el Hill Dickinson Stadium. Ainsley Maitland-Niles marcó en los últimos minutos para el equipo local y privó a los visitantes de los tres puntos en Merseyside.

El Manchester United se había adelantado dos veces durante el partido, y el suplente Benjamin Sesko marcó en el minuto 88 para dejarles en posición de victoria. Sin embargo, el gol de Maitland-Niles obligó al equipo de Carrick a conformarse con un punto. El resultado deja al United en la 11.ª posición de la tabla de la Premier League, después de haber sumado una victoria, un empate y una derrota en sus tres primeros partidos.