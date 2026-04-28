Michael Carrick explica por qué Matheus Cunha se perdió la victoria del Manchester United sobre el Brentford, un revés preocupante antes del partido contra el Liverpool

Carrick reveló que Cunha sufre una lesión en la cadera, sufrida en la reciente victoria del United sobre el Chelsea. Aunque mostró mejoras en Carrington durante la semana, el exjugador del Wolverhampton no superó una prueba física de última hora, por lo que se pierde el partido contra los Bees.

En declaraciones a Sky Sports, Carrick explicó: «[Cunha] tenía un poco de dolor en el flexor de la cadera tras el partido contra el Chelsea. Durante la semana pareció mejorar, pero no se ha recuperado a tiempo. No es nada grave, pero no podrá jugar esta noche».