Michael Carrick explica la ausencia de Luke Shaw mientras Patrick Dorgu es titular con el Manchester United en el derbi de Mánchester

Con Shaw de baja, Dorgu dio un paso al frente para actuar como lateral izquierdo por solo segunda vez desde su traspaso por 25 millones de libras procedente del Lecce. El internacional danés brilló en esa posición durante la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah FK el jueves, dando una asistencia a Matheus Cunha. Carrick expresó una confianza absoluta en Dorgu antes del pitido inicial, al afirmar: «Pat es un buen jugador, ya ha jugado ahí antes. Confiamos plenamente en Pat, jugó muy bien entre semana. Hoy es un partido ligeramente diferente, pero confiamos plenamente en él. Siempre se trata de que tus compañeros se ayuden entre sí y eso es lo que buscaremos hoy».