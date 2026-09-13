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Michael Carrick explica la ausencia de Luke Shaw mientras Patrick Dorgu es titular con el Manchester United en el derbi de Mánchester
Shaw se pierde el derbi
Shaw sufrió un golpe durante el empate con el Everton el pasado fin de semana y no pudo recuperarse a tiempo para el duelo crucial contra un Manchester City que comenzó el día líder con un pleno de nueve puntos en tres partidos, mientras que el United solo sumaba cuatro puntos tras una victoria, un empate y una derrota. En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido de hoy, Carrick explicó que el defensa se quedó muy cerca de entrar en la convocatoria. Al detallar la situación, Carrick afirmó: "Cerca, muy cerca, pero no del todo", antes de añadir: "Es muy poca cosa, pero por desgracia no para hoy".
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Dorgu vuelve a intervenir
Con Shaw de baja, Dorgu dio un paso al frente para actuar como lateral izquierdo por solo segunda vez desde su traspaso por 25 millones de libras procedente del Lecce. El internacional danés brilló en esa posición durante la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah FK el jueves, dando una asistencia a Matheus Cunha. Carrick expresó una confianza absoluta en Dorgu antes del pitido inicial, al afirmar: «Pat es un buen jugador, ya ha jugado ahí antes. Confiamos plenamente en Pat, jugó muy bien entre semana. Hoy es un partido ligeramente diferente, pero confiamos plenamente en él. Siempre se trata de que tus compañeros se ayuden entre sí y eso es lo que buscaremos hoy».
Flexibilidad táctica para el United
Aunque Carrick tenía la opción de elegir a Noussair Mazraoui, el United optó por mantener a Dorgu en la banda izquierda ante su eterno rival este jueves. El técnico reiteró su confianza en el cambio táctico y sostuvo que Dorgu es más que capaz, pese a haber jugado normalmente como extremo desde su llegada. Al explicar más a fondo la decisión, Carrick señaló: "Sin duda puede jugar ahí. Lo ha hecho, sin ninguna duda. No estoy aquí sentado diciendo que no pueda hacer eso. Es simplemente la forma en la que hemos estado desde que llegué aquí". Mientras tanto, Cunha vuelve a liderar el ataque, ya que Benjamin Sesko se queda fuera del once inicial.
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¿Qué le espera ahora al Manchester United?
El United espera que Dorgu maneje la inmensa presión del derbi de hoy mientras busca desesperadamente cerrar la brecha de cinco puntos con el City. Tras este partido, los servicios médicos evaluarán a Shaw para determinar si estará en condiciones de jugar la eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup en casa ante el Brighton la próxima semana.
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