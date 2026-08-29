News Images
Traducido por
Michael Carrick exige una reacción del Manchester United ante el Ipswich Town tras la humillación sufrida en la jornada inaugural
El Manchester United busca la redención
El Manchester United afronta su primer partido en casa de la temporada decidido a resarcirse de una humillante derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City en el MKM Stadium el pasado fin de semana. Carrick está deseando corregir un pobre registro personal ante equipos recién ascendidos, ya que promedia apenas 0,33 puntos por partido contra ellos como técnico del United. Los locales sí cuentan con un alentador historial ante el rival del domingo, ya que permanecen invictos en sus últimos ocho enfrentamientos ligueros en casa contra el Ipswich.
- Getty Images Sport
Carrick insta a reaccionar rápido
Antes del choque del domingo en Old Trafford, Carrick subrayó su deseo de devolver al equipo a la senda de la victoria y ofrecer una actuación entretenida a la fiel afición local. «Queremos hacer un buen partido y ganar, obviamente», dijo Carrick. «El primer partido en casa de la temporada es uno de los que esperamos con muchas ganas y, con la presencia de los aficionados, tenemos muchísimas ganas de que llegue el encuentro.
«La semana pasada sufrimos un revés y queremos volver a jugar bien y a ganar partidos. De nuevo, es otro partido duro. Ellos también lograron un gran resultado la semana pasada, así que será otro desafío para nosotros. Pero sí, tenemos muchísimas ganas.»
Los problemas por lesión golpean a la plantilla
La preparación del United se ha visto alterada por las noticias sobre lesiones, con el fichaje de 70 millones de libras del verano Carlos Baleba de baja hasta tres semanas por un problema de tobillo tras su llegada desde el Brighton, mientras que Amad Diallo también está fuera.
No obstante, Carrick sacó cosas positivas del equipo sub-21 del club después de que arrollara al Ipswich por 5-0 en Leigh, en un partido marcado por un gol sublime de la sensación de 15 años JJ Gabriel. «La verdad es que creo que los chicos jugaron realmente bien», dijo el entrenador. «Teníamos un equipo muy bueno, un equipo realmente fuerte, y se podía ver la calidad. Disfruté mucho del partido.
«Estoy muy contento con los chicos, con la manera en que lo afrontaron, la calidad, la actitud. Todo en el partido fue realmente muy bueno, así que me anima mucho. JJ es uno de los chicos. Obviamente tiene un talento enorme. Ha entrenado bastante con nosotros, está adquiriendo experiencia todo el tiempo, se está adaptando físicamente a cada paso que da y seguiremos con su desarrollo».
- Getty Images Sport
Se avecina la prueba de los Tractor Boys
El Ipswich viaja a Mánchester lleno de confianza tras una dramática victoria por 2-1 sobre el Sunderland en el fin de semana inaugural. El visitante busca encadenar dos triunfos para arrancar una campaña en la máxima categoría por apenas cuarta vez en su historia, además de lograr su primera victoria sobre el United desde septiembre de 1994. Carrick debe dar con su plan táctico el domingo para evitar otra sorpresa dañina antes de que se cierre el mercado de fichajes y llegue el parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias