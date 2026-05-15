¡Michael Carrick, estás contratado! El Manchester United alcanza un «acuerdo general» para nombrar al entrenador interino como entrenador titular

No obstante, al parecer había otros nombres en liza. Se barajaron los nombres de Luis Enrique, Andoni Iraola y Unai Emery, así como el del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. Sin embargo, tras una reunión a mitad de semana entre Jim Ratcliffe, Omar Berrada y Jason Wilcox, se decidió que Carrick era la mejor opción para el puesto, según The Athletic.