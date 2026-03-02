Michael Carrick es la única opción del Manchester United: el entrenador interino debe convertirse en titular tras igualar el récord y ante la falta de alternativas en los Red Devils

Sin embargo, sigue habiendo cierta cautela comprensible entre los aficionados del United por la forma en que el equipo ha estado jugando desde sus impresionantes victorias sobre el Manchester City y el Arsenal en los dos primeros partidos de Carrick.

Concedieron buenas ocasiones al Fulham antes de desperdiciar una ventaja de dos goles, lo que significó que necesitaron un gol en el tiempo de descuento del suplente Benjamin Sesko para llevarse los tres puntos. Luego, no convencieron contra el Tottenham hasta que Cristian Romero fue expulsado en el minuto 29, e incluso entonces no sentenciaron el partido hasta los últimos compases.

El partido contra el West Ham, amenazado por el descenso, fue su peor actuación bajo la dirección de Carrick y, de nuevo, Sesko tuvo que sacarles del apuro, mientras que el siguiente partido contra el Everton no fue mucho mejor y, una vez más, tuvieron que recurrir a Sesko para conseguir la victoria.

La victoria del domingo sobre un Crystal Palace cansado, que había jugado en la Conference League menos de 72 horas antes, también se vio favorecida por un penalti y una tarjeta roja, además de dudosos. Y si se quisiera ser realmente crítico, se podría decir que la victoria sobre el Arsenal se basó en dos goles estupendos, aunque poco probables, de Patrick Dorgu y Matheus Cunha desde larga distancia.

El United tiene una gran ventaja sobre sus rivales por el quinto puesto, ya que no juega en Europa y está fuera de las dos copas nacionales. Por lo tanto, los jugadores han tenido un mínimo de siete días para prepararse para los partidos, con la excepción del partido entre semana contra el West Ham, y los críticos con Carrick podrían señalar el hecho de que alineó un once inicial sin cambios en el London Stadium a pesar del poco tiempo de descanso. Solo ha hecho tres cambios en su alineación titular en los siete partidos que lleva al frente del equipo, dos de ellos motivados por lesiones.

También se podría argumentar que la obstinación de Amorim está haciendo quedar bien a Carrick, ya que cualquier aficionado en un bar puede ver que jugar con una defensa de cuatro, devolver a Bruno Fernandes, ya recuperado, al puesto de número 10 y poner fin al exilio de Kobbie Mainoo iba a ayudar a la suerte del equipo. También se benefició del regreso de Lisandro Martínez y Harry Maguire tras sus lesiones justo cuando tomó las riendas, lo que elevó instantáneamente el nivel de experiencia de una defensa que antes estaba liderada por el adolescente Ayden Heaven.