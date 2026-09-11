Carrick está encantado con el entendimiento cada vez mayor entre Mainoo y Tielemans. El técnico confió a la pareja la tarea de sostener el centro del campo por tercer partido consecutivo durante una contundente victoria sobre el Sabah.

El dúo dominó la zona central del campo para ayudar a asegurar una imponente ventaja de 3-0 al descanso. Esta cómoda renta permitió a Carrick hacer cambios masivos y dar descanso a sus piezas clave antes de un calendario apretado.

Mainoo y Tielemans se están consolidando rápidamente como la pareja preferida en la sala de máquinas. Su química creciente y su disciplina táctica han sentado una base sólida para el éxito del equipo en este inicio de temporada.