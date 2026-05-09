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Michael Carrick destaca a una estrella del Manchester United con la que es «un auténtico placer» trabajar, a pesar del terrible error que cometió contra el Liverpool
Carrick ofrece su apoyo público
El United ha renacido bajo Carrick: 32 puntos desde enero y billete para la Liga de Campeones. Pero Diallo vive un momento difícil: fue sustituido al descanso contra el Brentford y cometió un error defensivo que costó un gol ante el Liverpool. Pese a las críticas, Carrick, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sunderland, reafirmó su confianza en la actitud y el potencial del delantero.
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No hay ningún problema pendiente
Al referirse al momento en que consoló al delantero tras el partido contra el Liverpool, Carrick fue claro: los errores no definirán la temporada del jugador de 23 años. «Amad está bien, sonreía al final del partido. Todos cometemos errores; a veces se marcan goles, otras no pasa nada», declaró. Como jugador he cometido muchos: a veces provocan un gol y otras nadie se entera».
«Una auténtica delicia»
Más allá del error, Carrick destacó el impacto del delantero desde la llegada del entrenador a Old Trafford. Elogió su aportación y afirmó: «Ha hecho muchas cosas buenas desde que volví: su impacto en el equipo, sus actuaciones, su energía y su actitud».
En los últimos días ha estado genial, como debe ser. No tiene por qué sentirse decaído ni frustrado; al contrario, tiene mucho por lo que ilusionarse. Es un jugador muy talentoso, emocionante y un placer trabajar con él. Está en un gran momento y seguro que espera con ganas el partido del sábado».
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A la caza de récords en el Sunderland
El United visita al Sunderland este sábado con un historial formidable: solo ha perdido uno de sus 15 partidos de la Premier League en el Stadium of Light. Los Black Cats han perdido 24 veces ante los Red Devils, su peor marca frente a cualquier rival en la historia de la competición. Aunque el Sunderland está invicto cuando marca primero esta temporada, el eficaz equipo de Carrick buscará aprovechar el débil historial de su anfitrión contra los cuatro primeros para afianzar su posición en la liga.