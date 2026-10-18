La tensión se disparó después de que el Manchester United cayera por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman condenaron al Manchester United a su tercera derrota en cinco partidos y aumentaron considerablemente la presión sobre Carrick.

Justo después del encuentro, Martinez criticó abiertamente a la directiva del club. El defensa argentino expresó su profunda frustración por lo que considera una falta de refuerzos en la plantilla y sostuvo que el nivel actual de inversión limita gravemente la capacidad del equipo para competir en todas las competiciones.

La situación se agravó rápidamente y dio lugar a medidas disciplinarias internas. Martinez recibió una multa y tuvo que asistir el jueves a una reunión con Carrick y responsables del club para resolver el asunto, tras presentar una disculpa pública formal 48 horas después de sus declaraciones iniciales.



